Državna komemorativna akdemija u Beogradu povodom Dana sećanja na Pogrom na Kosovu

U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras je Državnom komemorativnom akademijom obeležen Dana sećanja na 17. mart 2004. - "Martovski Pogrom" Srba na Kosovu.

Tada je u nasilju najpre u Kosovskoj Mitrovici, a zatim i u drugim mestima, po podacima iz zvaničnog izveštaja Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) iz aprila 2004. godine, u neredima i sukobima s pripadnicima međunarodnih snaga poginulo 19 osoba – osmoro Srba i 11 Albanaca, dok noviji nezvanični podaci govore da je poginulo 15 Albanaca i 12 Srba.

Zapaljeno je ili teško oštećeno oko 1.000 kuća u vlasništvu Srba, deset škola u većinski srpskim sredinama, kao i domovi zdravlja, pošte i druge institucije države Srbije. Proterano je više od 4.000 Srba, i uništeno ili oštećeno 35 crkava i manastira.

Na komemorativnom skupu tokom kojeg je izveden i umetnički program, bili su članovi Vlade Srbije, crkveni velikodostojnici i diplomate.

Premijer Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević su u govorima ukazali da to što se dogodilo 2004. neće biti zaboravljeno i da će Beograd pravnim i diplomatskim sredstvima i istinom nastaviti borbu za svoj narod i pravdu.

Macut je kazao da je to pre 22. godine bila brutalna, sistematska i organizovana kampanja protiv srpskog naroda, njegove kulture, vere i identiteta.

„Danas stojimo ovde da podstičemo sećanje, a ne mržnju. Ovde smo da čuvamo istinu, da je prenesemo na naredna pokolenja… kao večni nauk“, kazao je premijer.

Naveo je da politika zvaničnog Beograda „nije i neće biti politika osvetoljubivosti“, već „politika pravde koja se temelji na razumevanju, težnji ka miru i dostajanstvu srpskog naroda u južnoj pokrajini“.

Vučević je kao izlasnik predsednika Srbije u govoru kazao da do danas nisu odgovarali počinicioni nasilja 2004.

Ukazao je na dva ključna zadatka: da se ne zaboravi to što se dogodilo i da nikada više ne bude dozvoljeno da se ponovi, a rekao je i „da pamimo i to da tadašnja vlast u Beogradu nije prstom mrdnula da srpeči pogrom“, kazao je Vučević.

Po njegvoim rečima, pred aktulenim vlastima je da se obnavljaju i čuvaju sve srpske porodice na Kosovu i Metohiji, „da pred medjunarodnim instituciama govorimo o tim zločinima, da insistiramo na primeni Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, da pravnim i diplomatskim sredstvima tražimo da se Srbi vrate“.

(Beta)

