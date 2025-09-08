Državna revizorska institucija uputila Skupštini Beograda zahtev za razrešenje Šapića

Državna revizorska institucija (DRI) uputila je Skupštini grada Beograda zahtev za razrešenje odgovornog lica – gradonačelnika Aleksandra Šapića, nakon što je u poslerevizionom izveštaju ocenila da je Grad Beograd „teško kršio obavezu dobrog poslovanja“.

Nakon što je sprovela reviziju pravilnosti poslovanja Grada Beograda u delu koji se odnosi na rashode za zaposlene za 2022. godinu, kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, DRI je na svom sajtu saopštila da je utvrdila „nepravilnosti koje je subjekt revizije bio u obavezi da ispravi“.

„Iako je subjekt dostavio Odazivni izveštaj o merama koje je preduzeo u cilju otklanjanja nepravilnosti, DRI je utvrdila da za određene nepravilnosti nisu dostavljeni dokazi o njihovom otklanjanju zbog čega je u poslerevizionom postupku sprovela reviziju odazivnog izveštaja i izdala poslerevizioni izveštaj“, piše u saopštenju.

DRI je navela da je utvrdila da Grad Beograd nije na zadovoljavajući način otklonio značajne nepravilnosti kod 892 zaposlena (direktni budžetski korisnici) utvrđeni koeficijenti za obračun plata nisu u skladu sa propisima, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od 215,7 miliona dinara u 2022. godini.

U predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd, kako je dodala DRI, utvrđena je pogrešna primena koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu plata, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od najmanje 381,6 miliona dinara u 2022. godini.

U pozorištu „Atelje 212“, revizorska institucija navodi da je 19 zaposlenih koji nisu na rukovodećim mestima dobilo koeficijent po osnovu rukovođenja, što je rezultiralo više isplaćenim iznosom od najmanje 1,7 miliona dinara.

DRI je dodala da je u ustanovi „Centar dečijih letovališta i oporavilišta“ plata utvrđivana modelom „cena rada x bodovi“, umesto propisanim načinom.

Nakon perioda za dostavljanje odazivnog izveštaja, Grad Beograd je, kako su dodali iz DRI, otklonio nepravilnosti koje se odnose na „Centar dečijih letovališta i oporavilišta“, 13 zaposlenih u pozorištu „Atelje 212“ i nepravilno utvrđene koeficijente za predškolske ustanove, osim uvećanja koeficijenata za obračun i isplatu plata po osnovu rukovođenja za direktore predškolskih ustanova „Zvezdara“ i „11. april“.

DRI je dodala da je Grad ponovio nepravilnosti koje je otklonio u periodu obuhvaćenim odazivnim izveštajem, nepravilnom isplatom solidarne i jednokratne novčane pomoći kod: direktnih budžetskih korisnika, 17 predškolskih ustanova, 31 ustanove kulture i dve ustanove socijalne zaštite, u ukupnom iznosu od 381,12 miliona dinara.

„O teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja, DRI je obavestila Narodnu skupštinu Republike Srbije“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com