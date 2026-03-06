Državna sekretarka: Semafor MSP sa savetima za putovanja nema političku poruku

Državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Nevena Jovanović izjavila je danas za RTS da "Semafor" tog ministarstva, sa savetima za putovanja, na kojem su sve zemlje sveta svrstane u četiri kategorije – od "zelene" do "crvene", u skladu sa procenom bezbednosnih rizika,"ne nosi nikakvu vrstu političke poruke", već daje preporuke savetodavnog karaktera.

„To je jedna vrsta bezbednosnog instrumenta koji građanima Srbije treba da predoči sve eventualne rizike na koje mogu naići i upozori na eventualne incidente koji bi mogli da se dogode“, rekla je.

U „crvenu“ kategoriju Ministarstvo spoljnih poslova svrstalo je 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz bezbednosnih razloga ne preporučuje putovanje, dok je“narandžastoj“ kategoriji 28 zemalja u koje treba putovati samo „u slučaju krajnje potrebe“, a jedina evropska zemlja među njima je Hrvatska.

„Nije nikakva tajna da smo mi u prethodnom periodu bili suočeni sa ne malim brojem incidenata koji su bili usmereni prema našim državljanima, i uopšte prema pripadnicima srpskog naroda koji i živi u Republici Hrvatskoj. Mi smo prisustvovali i mogli da svedočimo različitim vrstama javnih manifestacija u kojima su upućivane poruke zasnovane na određenom stepenu govora mržnje, na antisrpskoj retorici“, rekla je Jovanović.

Ona je dodala da se, ne samo u slučaju Hrvatske, već u slučaju bilo koje druge države pomno prati bezbednosna situacija, i da će lista biti revidirana kada se prilike poprave.

„Mi smo svakako, kada govorimo konkretno o slučaju Republike Hrvatske, uvereni da njihove vlasti imaju dovoljno snage da se sa ovim fenomenima suoče, koji nažalost nisu izolovani incidenti, već poprimaju oblik jednog organizovanog vida ponašanja usmerenog protiv pripadnika srpskog naroda i državljana Republike Srbije“, istakla je Jovanović.

Naglasila je i činjenicu da se ne suočava svaki državljanin Srbije sa neprijatnostima i incidentima prilikom putovanja u Hrvatsku, ali da Ministarstvo spoljnih poslova ne može da ne registruje incidente kojima su građani bili izloženi.

Jovanović je rekla da su države svrstavane na osnovu pažljivo odabranih kriterijuma, uvažavajući čitav niz faktora:

„Od sveukupne bezbednosne situacije u pojedinačnim zemljama, procene za rizike različitih vrsta, procene za mogućnost izbijanja ratnih dejstava, procene o mogućnosti različitih vrsta napada, uključujući terorističke, kao i sagledavanje svih potencijalnih incidenata sa kojima se strani državljani, uključujući i naše, mogu u određenim zemljama sresti“, navela je.

U „žutom“ su na semaforu srpskog Ministarstva spoljnih poslova zemlje za koje važi savet „putovanje uz dodatne mere opreza“i među njima su Albanija i Rusija.

To ne znači, objasnila je Jovanović, da su te zemlje nebezbedne, već da treba obratiti posebnu pažnju prilikom planiranja putovanja.

Kada je u pitanju Rusija, ukazuje na složenu geopolitičku situaciju, rat u Ukrajini, ali i teškoće u funkcionisanju međunarodnog saobraćaja.

„Albanija, svakako nama bliska zemlja iz regiona, ali treba imati u vidu da se prilikom planiranja putovanja i u ovu zemlju obrati pažnja na različite regionalne izazove sa kojima se može biti suočen. Naravno, blizina prostora Kosova i Metohije takođe donosi eventualne rizike od pojačanih incidenata baziranih na etničkoj osnovi“, dodala je.

U „zelenoj“ su zemlje za koje je savet „slobodno putovanje uz redovan oprez“, a među njima je i Turska, iako u neposrednoj blizini ratne zone.

Jovanović je rekla da MSP pomno prati situaciju i da „Semafor“ nije nepromenljiv.

„Svakako da ćemo nastaviti da veoma ažurno notifikujemo sve promene situacije u našem i najbližem okruženju i u zemljama širom sveta kako bismo dali građanima pravovremene i potpune informacije, a sve u cilju njihove zaštite i zaštite njihove bezbednosti“, dodala je Jovanović.

(Beta)

