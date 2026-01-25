Državni univerzitet u Novom Pazaru više nije u blokadi

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) više nije u blokadi, odlučeno je na večerašnjem sastanku studentskog plenuma, prenose lokalni mediji.

Prethodnih dana vođeni su pregovori, a večeras je i potvrđen dogovor sa novoizabranom rektorkom Tanjom Soldatović, da svima koji to žele bude vraćen prethodno oduzet status studenta, ponovo raspišu konkursi za profesore i povuku tužbe bivše rektorke Zane Dolićanin, koje je ona podnela protiv studenata i profesora.

Studenti se o tome još uvek nisu oglasili, ali prema navodima nekih medija, dogovoreno je i da studenti koji su učestvovali u blokadi budu uključeni u rad Studentskog parlamenta i pripremu novih izbora zakazanih za april.

„Studenti će i dalje u objektu DUNP-a imati svoj prostor za sastanke plenuma“, jedan je od zaključaka večerašnjeg sastanka.

Prekid dolazi uoči godišnjice, pošto je DUNP u potpunoj blokadi od 26. januara 2025. godine, kada je na plenumu izglasana podrška kolegama iz svih univerzitetskih centara u Srbiji.

Sam ulazak i blokada nisu protekli bez problema, jer su Rektorski kolegijum i studentski parlament (predsednica Mina Ćorović je bila izabrana tek nekoliko meseci ranije) u samo dva dana objavili dva potpuno suprotstavljena stava po tom pitanju.

Oni su prvo naveli da je „univerzitet oduvek bilo na strani svojih studenata, pa ta podrška ne izostaje ni danas“, da bi dan kasnije Rektorski kolegijum najoštrije osudio „nasilan upad u prostorije Univerziteta i skrnavljenje akademskih uzusa“, najavljujući krivične prijave i disciplinske postupke protiv studenta i nekih profesora.

Studenti su na to odgovorili svojim, dodatnim, petim zahtevom – smena rektorke Zane Dolićanin i uvođenje privremene uprave.

Tokom prethodnih 12 meseci novopazarski studenti su organuzovali niz protesta i akcija, čime su izazvali nepodeljene simpatije i podršku kolega i građana iz cele Srbije.

Veliki aprilski protest u Novom Pazaru i 16-todnevno pešačenje na obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, studente DUNP je označilo kao beskompromisne borce za demokratizaciju društva.

Osim što su organizovali najdužu potpunu blokadu, studenti DUNP-a su pretrpeli organizovan upad batinaša i nasilno izbacivanje na ulicu u tri sata ujutru, sve uz asistenciju novopazarske policije.

To je bio povod za masovno okupljanje građana, protest i niz incidenata, posle čega se policija povukla a studenti nastavili blokadu.

Zbog toga je uhapšeno 11 građana, a njima se na teret stavlja napad na službeno lice, za šta je zaprećena kazna od tri do 10 godina zatvora.

