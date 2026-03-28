DS: Izveštavanje režimskih tabloida o smrti studentkinje nije novinarstvo već kriminalna propaganda

Izveštavanje režimskih tabloida o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu, uz pokretanje napada na studente i akademsku zajednicu, nije novinarstvo već kriminalna propaganda, ocenio je danas predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević.

On je ocenio da je nesrećni slučaj na tom fakultetu „tragedija koja zahteva tišinu, poštovanje i istinu“.

„Umesto toga, građani Srbije svedoče još jednom sunovratu odlazećeg režima. Niko u Srbiji ne treba da ima dilemu: ovakvo izveštavanje naredio je lično Aleksandar Vučić, nekadašnji ministar propagande Slobodana Miloševića. Kada režimski tabloidi objavljuju fotografije sa uviđaja, lične podatke žrtve i u istom trenutku pokreću napade na studente i akademsku zajednicu, to se ne zove novinarstvo, već kriminalna propaganda“, naveo je Milivojević a preneo DS.

(Beta)

