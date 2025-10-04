DS: Izvestiteljka UN potvrdila da je srpska vlast koristila eksperimentalno akustično oružje

Demokratska stranka (DS) optužila je danas vlast Srpske napredne stranke (SNS) da je koristila eksperimentalno akustično oružjem protiv građana na velikom studentskom skupu u martu i da to potvrđuje izveštaj specijalne izvestiteljke Ujedinjenih nacija (UN) za torturu Elis Džil Edvards.

Ona je napisala u autorskom tekstu, objavljenom na sajtu EU Observera, da je Srbija među evropskim zemljama koje su na demonstracijama koristile, ili za koje se sumnja da su koristile, oruđa namenjena mučenju demonstranata kako bi suzbile proteste.

DS u saopštenju ocenjuje da predstavnicima vlasti zbog toga treba da bude suđeno pred domaćim i međunarodnim sudovima.

„Zloupotreba oružja protiv civilnog stanovništva je zločin za koji pojedinci i čitave komandne strukture moraju da odgovaraju“, navela je ta partija.

Ocenjeno je da će se naredni izbori koji budu raspisani dešavati u referendumskoj atmosferi.

„U toj borbi, jedina autentična i kredibilna politička snaga koja uživa ogromno poverenje jeste studentska lista — iskrena manifestacija građanskog bunta koja predstavlja veliku većinu koja želi da otera mafiju iz vrha države“, neveo je DS.

Na protestu 15. marta u Beogradu, tokom odavanja pošte stradalima prilikom pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice, masa ljudi se u panici sklonila sa ulice kada je začula neprijatan i glasan zvuk za koji nije bilo moguće utvrditi odakle dolazi.

Iste večeri predstavnici opozicije su optužili vlast da je upotrebila zvučni top, a državni zvaničnici su te tvrdnje demantovali.

Prvo osnovno tužilaštvo je formiralo predmet i najavilo da će uzeti izjave od 170 građana koji su bili na protestu u tom momentu i koji su nakon toga imali zdravstvene tegobe.

