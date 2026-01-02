DS: Koruptivno upravljanje dovelo do toga da Beogradska Arena posluje sa gubitkom

Gradski odbor Beograd Demokratske stranke (DS) saopštio je da je koruptivno upravljanje dovelo do toga da je „Beogradska Arena“ 2025. godinu završila sa gubitkom od skoro 64 miliona dinara, uz neredovno plaćanje struje, grejanja i odnošenja smeća.

„‘Beogradska Arena’ se nalazi na putu ‘Apoteka Beograd’ koje su mafijaški poslušnici iz vrha gradske vlasti, prvo finansijski uništili, a potom preko noći spakovali za privatizaciju“, navedeno je u saopštenju.

Kao jedan od primera lošeg poslovanja naveli su da su prihodi „Beogradske Arene“ od reklama dramatično smanjeni, jer se reklamni prostor prodaje daleko ispod tržišne vrednosti.

Kako je objašnjeno, „Komercijalna banka“ i „Štark“ su po osnovu sponzorstva „Beogradskoj Areni“ plaćali i do milion evra na dvogodišnjem nivou, a kada je 2024. istekao sponzorski ugovor sa „Štarkom“, njihove reklame su, bez ikakvog tendera, zamenile reklame „Alta banke“.

Prihodi „Beogradske Arene“ od reklama su potom „dramatično smanjeni“.

Precizirano je da je, od maja 2024. do juna 2025. „Beogradska Arena“ od reklama „Alta banke“ prihodovala 81.000 evra, „što je daleko ispod tržišne vrednosti jer je cena iznajmljivanja samo dva LED mega bilborda 00-24 sata za ovaj periodu, prema zvaničnom cenovniku (https://dpcnetworks.rs/htdocs/Files/17318/DPC-Networks-CENOVNIK-2025-PO-DANIMA.pdf) najmanje deset puta viša od onoga što je ‘Alta banka’ platila“.

DS je pozvala sve Beograđane da prikupljaju dokaze o malverzacijama i da ih dostavljaju gradskom odboru te stranke.

„Pljačka naprednjaka se bliži kraju, a procesuiranje svih odgovornih za nezapamćenu krađu i razaranje našeg grada je preduslov za njegov opstanak i oporavak“, saopštila je DS.

(Beta)

