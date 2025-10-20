DS organizovala izložbu u Evropskom parlamentu o represiji nad studentima i građanima u Srbiji

Demokratska stranka (DS) iz Srbije i poslanička grupa Socijalista i demokrata (SD) u Evropskom parlamentu organizovali su izložbu „Serbia’s Tutning Point – One Year After Novi Sad“ (Srbija na prelomnoj tački – Godinu dana od Novog Sada“, uoči zasedanja plenuma Evropskog parlamenta u Strazburu.

Kako je večeras saopštila DS, izložba obuhvata fotografije Gavrila Andrića i dokumentuje represiju kojoj su izloženi pobunjeni građani Srbije i pre svega studentski pokret, kao i njihove oblike otpora, solidarnosti i zajedništva tokom prethodnih jedanaest meseci.

„Evropski poslanici i poslanice na ovaj način dobijaju neposredan uvid u realnost u kojoj studenti i građani Srbije svakodnevno trpe političke pritiske, nasilje i medijsku kontrolu koja poprima oblik svojevrsne torture, ali i u njihovu istrajnost da tu surovu stvarnost promene“, navodi se u saopštenju.

Demokratska stranka dodala je da će nastaviti da koristi svaki dostupan resurs – politički i međunarodni, kao sredstvo podrške u borbi za slobodu.

„Ističemo da je Srbija na prelomnoj tački između dobra i zla, te da je razumevanje evropskih institucija o neodrživom stanju u zemlji i potrebi za slobodnim, brzim izborima od ključnog značaja za obnovu demokratizacije“, piše u saopštenju.

Izložba se u digitalnom formatu može pogledati na sajtu evropskih Socijalista i demokrata (socialistsanddemocrats.eu).

(Beta)

