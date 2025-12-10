DS pisala evropskim institucijama: Reagujte na najave ukidanja TOK, pitajte Vučića o tome

Demokratska stranka (DS) poslala je pismo evroskim institucijama i očekuje da se izjasne o nameri vlasti da ukine Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK).

DS je pedsetila da to tužilaštvo vodi postupke, kao što su „Nadstrešnica“ i „Generalštab“, čiji bi tragovi mogli da dovedu do samog državnog vrha i ugroze mu opstanak.

„Danas šef organizovane kriminalne grupe poznat u javnosti kao Aleksandar Vučić, a u mafijaškim krugovima kao Oskar, seda na večeru sa predsednicom Evropske komsije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom. Mora da im odgovori zašto režim namerava da ukine TOK, odnosno da ga stavi pod partijsku kontrolu“, rekao je predsednik DS Srđan Milivojević, u obraćanju novinarima ispred sedišta TOK.

Kako je dodao, to bi se praktično učinilo stavljanjem TOK pod kontrolu Višeg suda u Beogradu, čiji je šef Nenad Stefanović poznat kao „partijski jurišnik i zaštitnik interesa Srpske napredne stranke (SNS), a ne javnog interesa“, što se, kako je rekao, vidi kao namera kroz izjave predstavnika vlasti.

„To je opasna poruka vlasti da svako tužilaštvo koje se usudi da goni počinioce krivičnih dela, a ti počinioci krivičnih dela sede kao ministri u vladi, može očekivati da bude raspušteno. Takođe i da će svaki sud koji ne presudi u korist stranke na vlasti biti rasformiran“, upozorio je Milivojević, navodeći da je očito vlastima ostala samo gola sila da pokuša da opstane.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com