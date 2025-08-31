DS podržala protest sutra u Beogradu, poziva roditrelje da se pridruže đacima i studentima

Demokratska stranka (DS) je danas saopštila da podržava protest koji su studenti i srednjoškolci najavili za sutra, 1. septembar.

„Demokratska stranka u potpunosti podržava hrabrost i odlučnost srednjoškolaca i studenata, koji su pozvali na protest 1. septembra, pokazujući da nova generacija slobodnih ljudi ne pristaje na represiju i nepravdu“, navodi se u saopštenju DS.

U saopštenju piše da DS „poziva roditelje da stanu uz svoju decu jer ovo je borba za slobodu i dostojanstvo i u toj borbi ima mesta za svakog čoveka“.

Komemorativna šetnja u Beogradu povodom navršavanja deset meseci od pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice, kada je poginulo 16 osoba, počeće u ponedeljak u 18.30 na Savskom trgu, kod ukinute Glavne železničke stanice, objavili su srednjoškolci i studenti u blokadi.

Plan je da povorka ide Nemanjinom ulicom i zastaneu kod Ministarstva prosvete, a potom produie ka Trgu Slavija i Studentskom kulturnom centru.

Zatim će se ići do zgrade Ustavnog suda u Bulevaru Kralja Aleksandra i do Radio-televizije Srbije (RTS) u Takovskoj ulici, a potom Svetogoskom ulicom do Trga Republike gde će se povorka završiti.

„Ovog 1. septembra ne obeležavamo početak školske godine, obeležavamo 10 meseci od pada nadstrešnice. Pamtimo tragediju, zahtevamo odgovornost, borimo se za bolju državu. Ne okrećemo glavu. Zajedno do kraja“, napisali su organizatori skupa na društvenim mrežama.

Srednjoškolci su zamolili građane da „pištaljke ostave kod kuće“ pošto će to biti komemorativni skup.

Srednjoškolci u blokadi iz gradova širom Srbije, prvobitno su najavili da će 1. septembra organizovati protest „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“, a njima su se pridružili studenti u blokadi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom najave đaka da će organizovati protest, izjavio da fakultetsko i srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno i da „mogu da rade šta, hoće samo da ne diraju bilo koga“.

(Beta)

