DS: Režim zloupotrebio Hitnu pomoć i vojsku u Novom Sadu

Demokratska stranka (DS) ocenila je da je noć 13. avgusta u Novom Sadu ogolila suštinu režima Aleksandra Vučića – „zloupotrebu institucija zarad lične i partijske koristi i odbrane“.

Kako se navodi u saopštenju te stranke, direktor novosadske Hitne pomoći Bogdan Živanović juče je na konferenciji za novinare sam potvrdio da su ekipe Hitne bile upućene u prostorije Srpske napredne stranke kako bi zbrinjavale njihove aktiviste.

„Time je javna zdravstvena služba, umesto da bude neutralna i dostupna svim građanima, smeštena u politički okvir i izložena fizičkoj opasnosti“, ocenjuje DS.

Ta stranka ističe da je Živanović javno targetirao mlade tehničare i doktorke koje je nazvao blokaderkama, obećavajući brze disciplinske postupke protiv njih – zato što su odbili da učestvuju u ovakvoj zloupotrebi i da ulaze u partijske prostorije.

“Ekipa Hitne pomoći, među njima i tehničari koji su učestvovali u spasavanju nastradalih ispod nadstrešnice, biće kažnjena jer su izabrali profesionalnu etiku umesto partijskih naloga”, smatra DS.

Takođe, dodaju iz te stranke, iste noći u Novom Sadu u svrhu odbrane SNS aktivista „režim je zloupotrebio i specijalnu jedinicu vojne policije” poznatu kao “Kobre“, kojom je Aleksandar Vučić već pretio pobunjenim studentima.

„Vojska i zdravstvo su stavljeni u službu režima – kao Pretorijanska garda i privatna zaštita stranke. To još jednom jasno pokazuje da Vučić sve državne resurse koristi kao efikasan alat u odbrani mafijaškog sistema vlasti“, poručuju iz DS.

(Beta)

