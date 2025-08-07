DS: Teolozi Milićević i Pantelić pred Crkvenim sudom jer su slobodnomisleći ljudi

Demokratska stranka (DS) upozorila je danas da je u toku obračun sa slobodoumnim pojedincima – teolozima Vukašinom Milićevićem i Blagojem Pantelićem, koji su pozvani pred Crkveni sud jer su slobodnomisleći ljudi.

„Srpska pravoslavna crkva kroz istoriju je bila utočište slobodne misli, etičke odgovornosti i duhovne hrabrosti. Danas svedočimo pokušaju da se i poslednji trag te tradicije uguši u tišini crkvenih procesa koje sprovodi hijerarhija pod kontrolom političkog režima“, saopštila je DS.

Kako je navela, doktor teoloških nauka Vukašin Milićević, koji je i direktor Fondacije „Ljuba Davidović“, jedan je od retkih koji, i unutar Crkve i u javnosti, istrajava u odbrani istine, savesti i slobodnog mišljenja.

„Umesto argumenata, dočekala ga je represija: nezakonito uklanjanje sa Bogoslovskog fakulteta i suđenje pred crkvenim sudom koji ne sudi po jevanđelju, već po političkom nalogu“, naglasila je DS.

Takođe da se u istom procesu, zajedno sa Milićevićem, nalazi i teolog Blagoje Pantelić „što jasno ukazuje da je reč o obračunu sa slobodoumnim pojedincima, a ne o crkvenoj pravdi“.

Stranka je podsetila da je slobodna misao – i u crkvi i u društvu – temelj svakog demokratskog poretka.

„Braniti Milićevića znači braniti mogućnost da se u javnom prostoru, pa i u okviru religijskih zajednica, čuje kritički i odgovoran glas. To je borba za pravo na slobodu savesti, protiv ideje da se crkva svede na još jedan režimski megafon“, navela je DS.

Istakla je da „stoji uz Milićevića i uz sve slobodnomisleće ljude u Crkvi i van nje – jer bez njih, nema ni slobodnog društva“.

Pred Crkvenim sudom Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, na čijem je čelu patrijarh Porfirije, juče je u zgradi Patrijaršije saslušan Milićević, a za danas je pozvan da dođe urednik teološkog internet magazina Teologija.net Blagoje Pantelić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com