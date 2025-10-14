DS uputila otvoreno pismo Ursuli fon der Lajen

Demokratska stranka (DS) uputila je predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen otvoreno pismo u kojem navode da EU ne sme ćutati pred nasiljem koje država Srbija sprovodi nad sopstvenim građanima.

„Upravo uoči Vašeg dolaska, građane Srbije potresao je najnoviji stravičan slučaj represije. Studentkinja, aktivna u pokretu koji mirno protestuje, jutros je obavestila javnost da je odvedena sa svog radnog mesta, zatvorena u podrum policijske stanice, fizički zlostavljana, udarana i prebijana, dok su joj nepoznata lica pretila i pokušavala da je nateraju da potpiše dokument nepoznate sadržine“, navodi se u pismu.

DS u pismu poručuje Fon der Lajen da ona dolazi u Srbiju u trenutku kada su građani „izloženi sistematskoj represiji, nasilju i zloupotrebi institucija koje bi trebalo da ih štite“.

„Od Vaše reakcije zavisi poverenje građana Srbije u to da Evropska unija zaista stoji uz njih — uz slobodu, uz istinu i uz demokratske vrednosti koje zajedno branimo“, piše u pismu.

(Beta)

