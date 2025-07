DS: Vučević pokušava da diskredituje demonstracije

Opoziciona Demokratska stranka (DS) je danas saopštila da predsednik vladajuće Srprske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević pokušava da diskredituje demonstracije u Srbiji.

„Pominjanjem kontejner-revolucije, Vučević bezuspešno pokušava da diskredituje i relativizuje proteste i blokade koje organizuju studenti i pobunjeni građani“, ocenje no je u saopštenju.

DS piše da Vučević time što je pohvalio „intervenciju policije“, poslao poruku „delu MUP-a koji se ponaša kao privatna armija Srpske napredne stranke“.

Vučević je danas kritikovao sudije koje, kakao je rekao, puštaju „kontejner-teroriste“ i poručio im da treba da se „vrate na fakultet“.

„Vidim da sve ovo što policija privede, ove kontejner-teroriste, sudije puštaju. Hoćete da kažete da je normalno da neko prevrće kontejnere i remeti javni red i mir i što onemogućava ljude da se kreću, da to nije krivično delo!? Onda treba da se vratite na Pravni fakultet i krenete ponovo od prve godine, od Uvoda u pravo!“, rekao je Vučević novinarima u Bratuncu gde je bio na komemoraciji sropskim žrtvama rata u BIH

On je, prenela je TV N1, kazao da „kontejner-revolucija“ i blokada raskrsnica neće dovesti do političke promene, „neće unervoziti (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića, niti će on dati izbore zbog kojih će da prave još veći haos“.

„Oni i dalje ne razumeju politički i psihološki profil predsednika države koji je najtvrđi i najdosledniji kada je izložen pritiscima i ucenama. On nije čovek koji se savija pod naletima huligana ili kontejner-terorista. Kao predsednik treba da razgovara sa svima, ali ne možete ucenom da dobijete to što želite“, rekao je predsednik SNS.

„Ne možete Srbiji da postavljate ultimatum, a posebno je odvratno kada to činite na Vidovdan“, rekao je Vučević i dodao da je namera demonstranata da se blokade prave do 12. jula, Petrovdana.

On je izrazio podršku policiji i srodnim službama „zbog svega što trpe“ i čestitao im „što primenjuju minimalnu prinudu da održe javni red i mir“.

Vučević je povodom nekoliko napada na prostorije SNS u Srbiji rekao da „ne može da objasni kako je moguće da neko, zato što ima neki politički stav, sebi da za pravo da napadne prostorije druge stranke“.

„Ko im daje za pravo da razbijaju naše prostorije!? Kakve to veze ima sa tragedijom od 1. novembra, sa istinom i pravdom, sa zahtevom za vanrednim izborima!? Zamislite da neko hoće da vam razbije sve po kući i stanu i vi kažete: ‘Pa ne može!’, a oni se čude što im ne dozvoljavate da vam razbiju kuću. Prosto neverovatno!“, rekao je Vučević.

(Beta)

