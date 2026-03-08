Duboka podela oko pomeranja sata u SAD

U većem delu SAD časovnici se danas pomeraju jedan sat unapred zbog letnjeg računanja vremena, te dan traje 23 sata što remeti rasporede spavanja, premešta u mrkli mrak ishranu i izvođenje domaćih životinja i izaziva milione žalbi.

Iako ankete pokazuju da mnogi ljudi ne vole da se vreme menja dva puta godišnje, politički potezi neophodni za promenu sistema nisu uspeli jer su oštro podeljena mišljenja o ovom pitanju i njegovim potencijalnim uticajima.

Ako bi letnje računanje vremena bilo trajno što neki traže, sunce bi neko vreme tokom zime izlazilo tek oko 9 sati ujutru u Detroitu. A ako bi standardno vreme bilo tokom cele godine što predlažu drugi, sunce bi u junu izlazilo već u 4:11 u Sijetlu.

SAD su povremeno pomerale satove otkako su železnice standardizovale vremenske zone 1883. godine. Isto važi i za veći deo sveta.

Oko 140 zemalja je u nekom trenutku imalo letnje računanje vremena, ali otprilike polovina tog broja to ima sada.

Po anketi AP-NORC od prošle godine, svega oko 10 odsto odraslih u SAD podržava sadašnji sistem standardnog i letnjeg računanja vremena. Oko polovine se protivi tom sistemu, a oko 40 odsto tvrdi da nema mišljenje o tome. Ako bi morali da biraju, većina Amerikanaca kaže da bi više voleli da trajno bude letnje, a ne standardno računanje vremena.

Od 2018. godine, 19 država – uključujući veći deo Juga i blok država na severozapadu SAD – doneo je zakone koji traže na prelazak na trajno letnje računanje vremena.

Postoji jedna začkoljica: Kongres SAD bi morao da donese zakon koji bi to omogućio. Stalno letnje računanje vremena je bilo na snazi u SAD tokom Drugog svetskog rata i tokom nepopularnog, kratkog perioda 1974. godine.

Senat SAD je 2022. godine doneo zakon o prelasku na trajno letnje računanje vremena, ali on nije izglasan i u Predstavničkom domu.

Poslanik Majk Rodžers, republikanac iz Alabame koji u svakom mandatu podnosi takav predlog zakona, rekao je da je avio-industrija koja ne želi složenost reda letenja koju bi promena donela, bila faktor u ubeđivanju poslanika da ga ne usvoje.

Američki poslanik Greg Stube, republikanac iz Floride, predlaže drugi pristup: „Pomeriti za stalno vreme za 30 minuta tako da bude na pola puta“.

Ali, ta promena bi učinila da SAD budu neusklađen s većinom sveta mada je Indija prihvatila sličan pristup, a u Nepalu je vreme čak 15 minuta i ispred Indije.

Karin Džonson, potpredsednica grupe „Sačuvajmo standardno vreme“ i profesorka neurologije Medicinskog fakulteta Univerziteta Čan u Masačusetsu, rekla je da bi stalno standardno vreme, cele godine, pomoglo đacima i studentima, vozačima i praktično svima ostalima da bolje funkcionišu tokom cele godine.

„Jutarnje svetlo je ključno za podešavanje naših cirkadijalnih ritmova svakog dana“, rekla je ona.

Kenet Rajt, profesor i direktor Laboratorije za san i hronobiologiju Univerziteta u Koloradu, rekao je da se rizik od fatalnih saobraćajnih nesreća, srčanih i moždanih udara povećava u danima koji slede nakon pomeranja sata unapred.

„Na osnovu dokaza o našem zdravlju, blagostanju i bezbednosti, najbolja opcija za nas kao zemlju sada je da izaberemo stalno standardno vreme“, rekao je on.

Od svih američkih država, samo su Arizona i Havaji odustali od letnjeg računanja vremena.

U poslednje dve godine nekoliko država je donelo zakone o prelasku na stalno standardno vreme, ali su i one to uradile u samo jednom od dva zakonodavna doma, a Odbor Predstavničkog doma Virdžinije koji je to takođe uradio je ove nedelje preporučio da se to pitanje odloži do 2027. godine.

Većina tih mera uključivala je upozorenja da će promena stupiti na snagu samo ako je uvedu i susedne države. To bi delimično moglo da odgovori na neke zabrinutosti, uključujući emitere koji upozoravaju na konfuziju koja vi nastala u rasporedu programa. To međutim ne bi rešilo zabrinutost mnogobrojnih bogatih golf centara koji se protivi stalnom standardnom vremenu jer bi to otežalo njihovim klijentima da igraju golf i uveče.

Skot Jejts iz Kolorada koji vodi veb-sajt „Lock the Clock“ (Zaključajmo sat), želi da savezna vlada zakonom ukine pomeranje časovnika dva puta godišnje. Po njegovoj ideji, savezne države bi morale da se obavežu da se odluče na samo jedno: ili stalno letnje računanje vremena ili stalno standardno vreme.

A dok se nastavlja pomeranja časovnika, Jejts ima savet: „Ako ste šef, recite svim svojim zaposlenima da u ponedeljak mogu doći sat kasnije, a ako niste šef, recite svom šefu da smatrate da bi trebalo da na posao u ponedeljak dođete sat kasnije. Spavajte duže radi bezbednosti“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com