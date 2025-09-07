DUI: Severna Makedonija sve više povezana sa srpskim svetom

Najveća albanska partija u Severnoj Makedoniji, Demokratska unija za integraciju (DUI), ocenila je danas da je Severna Makedonija sve više povezana sa „srpskim svetom i preko njega sa ruskim svetom“.

„I to nije ono što mi kažemo, već ono što je konstatovao 461 poslanik Evropskog parlamenta, koji su svojim glasanjem usvojili izveštaj koji jasno govori o ovoj opasnoj orijentaciji. Građani svakodnevno vide kako ‘srpski svet’ prodire u svaki društveni i institucionalni segment“, piše u saopštenju stranke Alija Ahmetija.

Kako ističe DUI, vlada Severne Makedonije, u kojoj su VMRO DPMNE i albanska koalicija „Vredi“, blokirala je pregovore sa Evropskom unijom (EU) i umesto strateškog partnerstva sa SAD i EU, izabrala je strateško partnerstvo sa Mađarskom.

„Umesto grantova i finansijske podrške EU daju prioritet kineskim kreditima preko Mađarske. Umesto evropskih integracija, govore o zajedničkom tržištu sa Srbijom i Mađarskom“, piše u saopštenju naveće opozicione partiije Albanaca u Severnoj Makedoniji, koje je prenela agencija MIA.

(Beta)

