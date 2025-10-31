Dumanović: Beograd nije bezbedan grad, policija ne radi svoj posao

Penzionisani inspektor Uprave kriminalističke policije (UKP) MUP-a Srbije Milan Dumanović ocenio je danas da Beograd nije bezbedan grad jer policija ne radi svoj posao.

Dumanović je agenciji Beta kazao da se bezbednost skoro uvek povezuje s pojmom sigurnost koji obuhvata bezbrižnost i izvesnost pojedinca ili grupe.

„Koliko je onda Beograd bezbedan i siguran i ko štiti građane Beograda i brine o njihovoj bezbednosti? Stvar je prilično jasna, zakonski, za to su zadužena ovlašćena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova, a u užem smislu pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, policajci uniformisanog sastava iz tzv ‘poretka’ i ‘saobraćaja’ kao i UKP, ali i pripadnici ostalih službi i jedinica MUP-a. Proteklih meseci su naslovi crne hronike raznih medija bile prepune naslova o ubistvima, pokušajima ubistava, paljevinama automobila, pretučenim ljudima, vršnjačkom nasilju, ucenama i nebrojenim delima, a sve iz našeg glavnog grada“, naveo je.

Prema njegovim rečima, Beograd je bezbedan grad za pripadnike klanova koji dobiju nanogicu pa pobegnu, „a onda se mesecima skrivaju u Beogradu na vodi, za one koji tuku studente i navijače koji nešto uzvikuju protv onog koga ne smeju“.

„Bezbedan je za one koji pale automobile, restorane, cvećare i autoservise, kao i za sve one koji grade bez dozvole, ali zaštićeni i sigurni jer peru novac iz ko zna kavog kriminalnog delovanja. Bezbedan je i za mnogobrojne dilere jer je cena njihove robe stabilna, a kupaca je sve više, više je nego siguran za one koji borave u ‘Ćacilendu’, a naročito za pripadnike Stranke“, istakao je Dumanović.

Dodao je da je Beograd nebezbedan grad za sve obične građane.

„A i šta bi trebalo da očekujemo? Da nas štite oni kojima komanduje neko ko je do juče bio konobar pa je umislio da je policajac. Konobar postade potpukovnik MUP-a koji je malo prebio čoveka zbog sukoba iz prethodnog posla, a branio ga je niko drugi do predsednik (Aleksandar Vučić). Ima i pukovnika, doduše s većim stažom, ali u prodaji automobila. Ipak pet godina staža u MUP-u dovoljno za pukovničke epolete, ali i za hvalospeve predsednika, opet. Priča se da je pretio silovanjem, videćemo na nekom procesu za tri meseca ili tri godine. Tužno je i žalosno što je ovakvih u MUP-u i previše“, rekao je.

Na pitanje koliko je policija samostalna u svom poslu, Dumanović je kazao da je većina profesionalaca ponižena i potlačena.

„Zašto ćute, zašto ne znaju za koga treba da rade i ne treba nego moraju, zakon i Ustav ih na to obavezuju. Za razliku od polićacija, ovi policajci su između Scile i Haribde, između građana koji ih sve gledaju jednim očima i između svojih šefova koji su postali komesari i političari. Policajci više nisu samostalni u radu, na sceni je tužilačka istraga, a tužioca ima svakakvih, nekima je do pravde, a nekima je do toga da utvrde ko to tamo piše i vređa prvorođenog. Nikada nisam imao sumnje da u policiji rade najhumaniji ljudi, ali su potlačeni i poniženi. Mnogi od njih, ne mogu i ne znaju kako da „plivaju“ ali ne znaju ni da odgovore na jasno pitanje – zašto ćutite?“, naglasio je.

Dumanović smatra da je u policiji na snazi kadrovska politika lojalnih, a ne sposobnih.

„Počelo je suspendovanjem pravne države u Hercegovačkoj ulici, gde do danas ta ista policija nije utvrdila ko su ‘kompletni idioti’ koji ruše neke objekte u pola noći. Posle toliko godina i takvog kadriranja nije ni čudo da se pojavio podatak da je za obuku 850 radnih mesta policajaca ukupno prijavljeno svega 200 kandidata. Poražavajući podatak govori da mladi ne žele da budu policajci u glavnom gradu za platu koja je ispod proseka, dok šefovi imaju i dvostruko veće, ali i verovatnije ne žele jer neće da rade posao koga će da se stide i da im šefuju oni s privatnih fakulteta, dovedeni bez obuke, s ozbiljnim nedostatkom znanja i morala“, zaključio je Dumanović.

U poslednja dva meseca u Beogradu je izvršeno više krivičnih dela napada na imovinu i građane, a da policija nije rešila nijedan slučaj.

Na Novom Beogradu je Molotovljevim koktelom zapaljen automobil u vlasništvu rođenog brata smenjenog komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoja Vulevića.

U Požeškoj ulici na Banovom brdu je na sličan način zapaljen restoran „Familija“.

Na Vidikovcu je podmetnuta bomba u autoservis „ĐiR“ i ostavljen potpis „UQK“.

Na Konjarniku je dva puta podmetnut požar u cvećari „Imela“.

Na fudbalskoj utakmici Srbija-Engleska grupa crnokošuljaša je tukla roditelje s malom decom.

U naselju Braća Jerković je iz automobila u pokretu pucano na stambenu zgradu.

Policija nije rešila nijedno krivično delo.

