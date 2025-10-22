Dumanović: Ćacilend da se pod hitno razmontira, moguće da je incident izrežiran

Penzionisani inspektor Uprave kriminalističke policije (UKP) Milan Dumanović izjavio je da bi šatorsko naselje „Ćacilend“ u centru Beograda pod hitno trebalo razmontirati, a policijske funkcionere pozvati na odgovornost zbog današnjeg incidenta kada je jedna osoba ranjena.

Dumanović je agenciji Beta kazao da je policija zatajila prilikom upada naoružane osobe u „Ćacilend“ i da, prema njegovim rečima, mnoge stvari ukazuju da je incident izrežiran.

„Ovo što se danas dogodilo u ‘Ćacilendu’ ima potpis neke domaće tajne službe. Neverovatno je da u neposrednoj blizini najzaštićenijih objekta u državi, Predsedništva Srbije i Doma Narodne skupštine, za čiju je bezbednost zadužena Jedinica za obezbeđenje objekata i ličnosti (JZO), priđe naoružano lice i da upotrebi vatreno oružje. Prema objavljenim snimcima, reakcija pripadnika MUP-a je bila veoma loša jer su mogli da budu lake mete zbog načina na koji se prilazili šatoru“, rekao je Dumanović.

On je istakao da bi „Ćacilend“ već danas trebalo razmontirati.

„‘Ćacilend’ ugrožava bezbednost Beograđana. Osim toga, na odgovornost bi trebalo pozvati policijske rukovodioce Ivicu Dačića, Dragana Vasiljevića i Vladimira Orlića. Obavezno bi trebalo proveriti čija je municija eksplodirala u zapaljenom šatoru, da li su to meci uhapšenog čoveka V.A. od 70 godina starosti ili je u pitanju municija koja pripada čuvarima ‘Ćacilenda'“, kazao je bivši policijski inspektor.

Mediji su objavili da je nakon pucnjave i požara u jednom od šatora „Ćacilenda“ uhapšen Vladan. A.

Manojlović (Kreni-promeni): Vučić i Dačić odgovorni za incident ispred Skupštine

Lider pokreta „Kreni-Promeni“ Savo Manojlović ocenio je da su za incident ispred Skupštine Srbije, u kome je izbio požar u šatorima i uhapšen jedan muškarac, odgovorni predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić.

Manojlović je u saopštenju naveo da Vučić snosi odgovornost za taj incident jer je „podredio sebi sve institucije u Srbiji, a Dačić je to dozvolio“.

„Institucije u Srbiji zloupotrebljavane su od početka krize i protesta. Pravljenje veštačkog naselja sa šatorima i deponije u centru grada kako bi se izazvala dodatna konfrontacija, mržnja i podela među građanima, jeste odgovornost institucija koje su dozvolile ovakvu zloupotrebu“, kazao je Manojlović.

Vučić je prethodno, na svečanosti povodom potpisivanja ugovora za dodelu sredstava za kupovinu seoskih kuća, ocenio da je taj incident ispred Skupštine teroristički akt.

DS: Incident ispred Skupštine dokaz da je Srbija talac radikalizovane i kriminalizovane politike

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da je incident ispred Skupštine Srbije, u kome je izbio požar u šatorima i uhapšen jedan muškarac, dokaz da je Srbija postala „talac radikalizovane i kriminalizovane politike opasnih ljudi“.

DS je naveo da je za taj incident odgovoran predsednik Srbije Aleksandar Vučić zbog njegove „višegodišnje kampanje širenja mržnje, nasilja i straha“.

„Umesto da obezbedi sigurnost i dostojanstvo građana, on je organizovao paramilitarnu bazu u centru glavnog grada, ruglo koje je danas ugrozilo živote Beograđana. Režim je stvorio svojevrsni ‘logor straha’, kamp u kojem se okupljaju nasilnici, kriminogeni elementi i politički huškači, koje Vučić koristi kao živi štit koji treba da ga zaštiti od opravdanog narodnog nezadovoljstva“, naveli su iz DS.

Zatražili su hitno uklanjanje „nelegalnog kampa ispred Skupštine Srbije“ i procesuiranje svih koji su „organizovali parapolicijske i paravojne formacije“.

„Podsećamo da je on juče javno hvalio taj kamp kao ‘otpor okupaciji’, a u stvarnosti od njega je stvorio simbol okupacije i poniženja građana i države“, saopštio je DS.

(Beta)

