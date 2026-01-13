Dumanović: Obaveštajne službe dozvolile kompromitaciju državnog vrha za Božić na Informeru

Bivši inspektor Uprave kriminalističke policije Milan Dumanović izjavio je danas da bezbednosne službe nisu smele da dozvole da lice koje je osuđivano za ubistvo dođe u kontakt sa štićenim osobama iz državnog vrha. Komentarišući „Božićnu žurku“ u redakciji Informera, gde je najvišim državnim funkcionerima pevala osoba koja je početkom devedesetih ubila devojku od 18 godina, Dumanović je agenciji Beta kazao da se radi o previdu i propustu u obaveštajnom delu zaštite štićene ličnosti.

„Predsednik Republike je po pravilu štićena ličnost s najvišim stepenom zaštite i za bezbednost su zadužene po Zakonu o Predsedniku Republike sve službe koje postoje u sistemu bezbednosti. U ovom konkretnom slučaju radi se pre svega o previdu i propustu u obaveštajnom delu zaštite štićene ličnosti, a u vezi s kompromitovanjem same štićene ličnosti samim prisustvom lica na istom događaju koje je osuđeno za teško krivično delo“, rekao je Dumanović.

Dodao je da što se tiče Zakona, to lice je odslužilo kaznu i nema elemenata krivične odgovornosti za predstavnike organa bezbednosti.

„Međutim, ovde se ponavlja situacija u kojoj se potvrđuje sumnja u kompetentnost, stručnost i obučenost tih pripadnika samim dovođenjem u kontakt predsednika Republike s takvim licem. Javnosti se šalje poruka da oni koji obezbeđuju Aleksandra Vučića ne znaju da rade svoj posao, ili još pogubnije, ne smeju da ga rade kako bi trebalo. Isto se odnosi i na pripadnike MUP-a zaduženih za zaštitu ministra policije koji je takođe bio prisutan“, ocenio je.

„Što se tiče odgovornosti za ovakav propust, sem izjave vlasnika i urednika televizije na kojoj se zbio dogadaj da nije znao za to da je pevač osuđeni ubica, sumnjam da će je biti“, kazao je Dumanović.

Ni nedelju dana posle „Božićne žurke“ u redakciji Informera, kada je pevač, koji je osuđivan za ubistvo, Dragan Ašanin Aške u direktnom tv prenosu pevao Aleksandru Vučiću, predsednici parlamenta Ani Brnabić, ministrima Ivici Dačiću, Darku Glišiću, Milici Đurđević Stamnekovski, Borisu Bratini Zoranu Vujiću, Darku Glišiću, Zoranu Gajiću, Dejanu Vuku Stankoviću i drugim „zvanicama“, niko se od prisutnih zvaničnika nije oglasio, a u bezbednosnim službama nije pokrenut nijedan postupak da se utvrdi odgovornost za propust.

Pored propusta bezbednosnih službi, proslava Božića na Informeru je pokazala skaradno ponašanje najviših predstavnika vlasti za najradosniji hrišćanski praznik, koji se, inače proslavlja u krugu porodice.

Iako se Božić tradicionalno smatra praznikom mira i pomirenja, gosti su naručivali pesme poput „Turkinja se pred džamijom klela, da je samo Srbina volela“, dok je Ana Brnabić naručivala pesmu „Pojačaj, pojačaj žene i piće“.

Pevač Dragan Ašanin Aške je pre tri decenije na Novom Beogradu ubio pevačicu Jasminu Đorđević (18) u prisustvu njenog maloletnog brata, o čemu su mediji pisali kao o jednom od najbrutalnijih ubistava u Srbiji.

Ašanin je zbog ubistva osuđen na 12 godina zatvora

