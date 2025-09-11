Dumanović: Policija je morala da uhapsi batinaše koji su tukli narod na utakmici Srbija-Engleska

Policijski inspektor u penziji Milan Dumanović izjavio je da su policija i tužilaštvo morali da uhapse sve batinaše koji su u utorak veče tukli narod na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.

Komentarišući to što ni posle tri dana od utakmice Srbija-Engleska niko od batinaša nije uhapšen, Dumanović je agenciji Beta kazao da su batinaši-crnokošuljaši pod zaštitom vrha Srpske napredne stranke (SNS) i glavnog tužioca Nenada Stefanovića.

„Sramno je što su batinaši tukli i roditelje koji su na stadion doveli svoju maloletnu decu. Još je sramnije što policija nije zaštitila navijače i na licu mesta uhapsila sve batinaše, umesto što je s njima vodila prijateljske razgovore. Policija se poslednjih meseci istakla u brutalnom prebijanju studenata i građana, a sada je još jednom potvrdila da su pod njenom zaštitom batinaši s kriminalnim dosijeima“, rekao je Dumanović.

Prema njegovim rečima, batinaši su na stadion došli po naređenju vrha SNS-a.

„Aleksandar Vučić ne može da istrpi kritiku na svoj račun i mnogo ga boli kada 40.000 ljudi na stadionu skandira parole protiv njega. Zadatak batinaša je bio da spreče narod da skandira ‘pumpaj, pumpaj’ i ‘Vučiću ped*ru’, ali u tome nisu uspeli. Vlast je i u Rigi, na evropskom prvenstvu u košarci, poslala oko 150 batinaša s ciljem da disciplinuju navijače, a neke su i pretukli“, kazao je.

Prema njegovim rečima, kada narod protestuje protiv vlasti, policija i tužilaštvo reaguju u roku od pet minuta, a kada batinaši tuku narod reakcija nema.

„Glavni tužilac Nenad Stefanović se pravi slep kada je ugrožen narod, ali zato progoni sve koji protestuju protiv Vučića i SNS-a. Za tužilaštvo i policiju, i režimska glasila, prebijanje naroda na stadionu se nije ni desilo“, ocenio je Dumanović.

Na pitanje kakve mogu biti posledice što policija i tužilaštvo nisu reagovali na batinjanje navijača na utakmici Srbija-Engleska, Dumanović je rekao da se takva brutalnost može ponovo očekivati na nekom sportskom ili sličnom događaju.

„Batinaši će svuda gde budu mogli napadati narod koji skandira protiv Vučića i podržava studente. To će probuditi još više ljudi da budu protiv aktuelnog diktatorskog režima“, zaključio je Dumanović.

Ekološki ustanak zatražio je danas od ministra Ivice Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića da bez odlaganja saopšte ko su razbojnici koji su 9. septembra na stadionu „Rajko Mitić“ napali ljude, od kojih su mnogi bili s decom, i ko ih je tamo poslao.

(Beta)

