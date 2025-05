Dumanović: Policija štiti lica s kriminalnim dosijeima koja borave u šatorskom naselju

Potpredsednik Novog Policijskog sindikalnog saveza Milan Dumanović izjavio je danas da je nedopustivo da policija štiti lica s kriminalnim dosijeima koja borave u šatorskom naselju u Pionirskom parku i ispred Skupštine Srbije.

Dumanović je agenciji Beta kazao da je „zbunjujuće“ što policija čuva „čadore koji podsećaju na vreme Osmanlija“.

„Videli smo da je 15. marta u Pionirskom parku bio veliki broj osoba s kriminalnim dosijeima koje policija poznaje kroz raniji rad. Umesto da ta lica budu legitimisana i pretresena, neko je doneo odluku da ih policija štiti“, rekao je on.

Naveo je da je pripadnicima policije među glavnim zadacima koje obavljaju zaštita lične i imovinske sigurnosti građana.

„Tako je i Zakonom o policiji propisano kao i kroz školovanje na svim ustanovama za školovanje pripadnika MUP-a, tako da obezbeđenje sigurnosti i ‘studenata koji žele da uče’ spada u opis poslova policije. Međutim, zaštita praznih ‘čadora iz vremena Osmanlija’ i osoba s kriminalnim dosijeima, svakako je ovih dana, u najmanju ruku, zbunjujuća“, istakao je.

Dumanović kaže da postoji više pitanja na koje bi vlast trebalo da odgovori.

„Da li je tzv. ‘Ćacilend’ prazan i da li službenici policije obezbeđuju prazne šatore? Ako predstavnici vlasti govore da su skupovi studenata u blokadi nelegalni, ko je dozvolio da se blokira jedna od glavnih ulica u Beogradu i deo ispred Narodne Skupštine Srbije? I možda i najvažnije, da li su pripadnici policije koji obezbeđuju ‘Ćacilend’ mogli znatno bolje biti iskorišćeni na daleko važnijim policijskim poslovima“, kazao je.

U ime Novog Policijskog sindikalnog saveza on je upitao čelnike MUP-a zašto su u obezbeđenju ‘Ćacilenda’ angažovani i pripadnici Uprave kriminalističke policije.

„Naravno, znamo da će kao i do sada ova pitanja ostati bez odgovora nadležnih sve dok ne dođe do promene celokupnog sistema. Odgovore ćemo dobiti tek kada se svi zajedno izborimo za zahteve onih ‘koji ne žele da uče’, a onda će institucije da rade svoj posao i mnogi će da se stide onoga što su radili, a imaće i vremena za to u nekoj od institucija Zavoda za izvršenje sankcija“, naglasio je Dumanović.

Već treći mesec u Pionirskom parku i na Trgu Nikole Pašića nalazi se šatorsko naselje koje obezbeđuje više destina policajaca.

Zbog razapetih šatora, saobraćaj je blokiran na Trgu Nikole Pašića, delu Dečanske i Vlajkovićeve i Ulice Dragoslava Jovanovića.

(Beta)

