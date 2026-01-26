Dumanović: Šojići preuzeli Upravu kriminalističke policije, posledice će biti pogubne

Bivši inspektor Uprave kriminalstičke policije (UKP) Milan Dumanović izjavio je da dovođenje rukovodstva Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata (JZO) na čelna mesta u UKP i postavljenje Marka Krička na mesto načelnika može da ima dugotrajnije pogubne posledice na bezbednosni sistem.

Dumanović je agenciji Beta rekao da sistematizacija koja se sprovodi u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) liči na seriju satiričnih filmova Ljiljane i Siniše Pavića „Tesna koža“ iz 1980-ih i njenog glavnog junaka Srećka Šojića.

„Ovih dana UKP je doživela upravo takve promene na kojima bi i veliki scenaristi pozavideli. Dovođenje čitavog rukovodstva JZO-a na čelna mesta u UKP i postavljenje Marka Krička na mesto načelnika Uprave je stvar koja može da ima dugotrajnije pogubne posledice na bezbednosni sistem. Ovoga puta prevazišli su kreatori ovih ‘promena’ i vreme Dijane Hrkalović jer su čak i sekretarice JZO-a uskočile u načelničke fotelje UKP-a i nekih drugih organizacionih jedinica“, kazao je.

On je podsetio da je UKP formirana posle 2000. godine kada je postojala težnja za modernizacijom policije, pa je tako i kriminalistička policija dobila dve Uprave: UKP i Upravu za borbu protiv organizovanog kriminala (UBPOK) koja je posle nekoliko godina postala Služba borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i prešla pod UKP.

„Tada, ali i mnogo godina kasnije bila je čast biti pripadnik UKP-a. Pripadnici su se regrutovali isključivo od iskusnijih kadrova koji su već s iskustvom bilo iz polcijskih stanica ili UKP-a Policijske uprave Beograd dolazili u UKP, odnosno SBPOK. S mesta konobara ili prodavca automobila, majstora, kafe kuvarice ili prosto poznanika hohštaplera iz vladajuće političke partije, doći do mesta operativca ili inspektora nije bilo moguće. Čak i da se neko od takvih provukao, brzo je morao da se ‘seli’ jer takvi su bili predmet ismevanja, a ne neko kome je moralo da se salutira“, naveo je Dumanović.

Takav sistem, dodao je, doveo je od toga da među kolegama postoji pravo poštovanje – hijerarhijsko i pre svega iskustveno.

Istakao je da u okviru UKP-a postoji nekoliko službi koje se bave najosetljivijim poslovima u borbi protiv organizovanog kriminala: Služba za suzbijanje kriminaliteta (SSK), Služba za borbu protiv droga, terorizma, ratnih zločina i Služba za kontraobaveštajni rad.

„Borba protiv organizovanog kriminala i ne samo protiv organizovanih kriminalnih grupa iz oblasti klasičnog kriminala, nego i onih koji su itekako povezani s korumpiranim predstavnicima države. Tako su ovi inspektori, na primer, otkrili ‘Jovanjicu’ i trebali da otkriju ko je i koliko ukrao da bi se srušio Generalštab i zašto nam se desila tragedija na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Baš zbog toga takav UKP je morao da bude urušen“, ocenio je.

Dumanović je naglasio da će kadrovi Bezbednosno-informativne agencije (BIA) urušiti UKP.

„Uvedena su radna mesta koordinatora i to sve kako bi ‘smenjeni’ kadrovi lakše podneli smenu s platom od nešto manje od 200.000 dinara nizašta, te ih tako i nazivju ‘koordinatori nizašta’. A tek postavljeni ili samopostavljeni Kričak i kompanija doveli su ovu Upravu na ivicu i malo fali da preko te ivice survaju u ambis sve što je neko decenijama stvarao. Super-lojalisti su preuzeli UKP kako bi napravili sve ono što ta služba ne bi trebalo da bude. Jer, kako opravdati da je načelnik postao čovek, pukovnik sa sedam godina staža u bezbednosnim organima (BIA, MUP), kao i to da je doveo sa sobom svoje podređene iz Jedinice koja apsolutno nema nikakve veze sa radom u kriminalističkoj policiji“, kazao je.

Po njegovim rečima, dolazak koleginica s mesta sekretarica na načelnička ili pomoćnička mesta je isto kao i da „Službu preuzme čovek koji je više puta bio unazađen u napredovanju u svojoj karijeri i od završenih škola ima jedan privatni fakultet i niti jednu policijsko-vojnu obuku“.

„Imena i prezimena tih ljudi su toliko bitna kao što je ime njihovog šefa, onog prodavca, ali to šta će posle njih ostati će biti mnogo bitnije. Kako se ovih dana po MUP-u priča, od sada će moći da se napreduje samo ako se to i javno dokaže i uz političko odobrenje. Ako bi trebalo da prevedemo ovu rečenicu ona bi glasila tako da će jedino oni koji biju studente i građane i to neko snimi na budućim protestima, moći da računaju na napredovanje“, smatra Dumanović.

Kao što svaka krivična prijava mora da sadrži odgovore na zlatna pitanja kriminalistike, naveo je, u narednom periodu dobićemo odgovore ko je i zašto postavio Marka Krička, koji nikad krivičnu prijavu nije ni napisao, i njegove da vode UKP.

„Da li je to Oskar ili neko drugi ostaje da se vidi. Mada, možemo da poverujemo i ministru Ivici Dačiću da u policiji nema politike, a to ćemo uskoro da vidimo, možda već na Savindan“, rekao je Milan Dumanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com