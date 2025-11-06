DUNP negira da je revanšistički ispis za dvojicu studenata koji su pešačili do Novog Sada

Rektorski kolegijum Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) saopštio je da su dvojica njihovih studenata, Kenan Škrijelj i Ahmed Koničanin, ispisani u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Taj univezitet je saopštio da gubitak statusa studenta „nema nikakve veze sa njihovim pešačenjem do Novog Sada, ili zbog zastava koje su nosili“, kako je ocenjeno u nekim medijima.

Kolegijum je naveo da, „u skladu sa članom 109. Zakona o visokom obrazovanju“, oni koji najkasnije do početka nove školske godine ne upišu školsku godinu gube status studenta“.

Navedeno je i da je „umesto njih, uz adekvatno ovlašćenje, upis mogao da obavi neko iz njihovih porodica ili kolega, što je najveći broj studenata koji su pešačili do Novog Sada i učinio i svi su bez ikakvog problema upisani“.

Studenti koji su juče dobili rešenja o gubitku statusa studenta potvrdili su da su u trenutku upisa bili u Novom Sadu, ali i da u slučaju nemogućnosti da to obave tada, imaju pravo na naknadni upis (reupis).

„Imao sam pravo da upišem godinu i posle tog upisa, ali ona mi je ovim potezom to onemogućila“, izjavio je za TV N1 student Kenan Škrijelj koji je prvi dobio takvo rešenje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com