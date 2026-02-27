Dušan Janjić: Đurićeva poseta Vašingtonu potvrdila da se srpska diplomatija nalazi u rasulu

Politički analitičar Dušan Janjić izjavio je danas da je poseta ministra inostranih poslova Marka Đurića Vašingtonu potvrdila da se srpska diplomatija nalazi u rasulu.

Janjić je agenciji Beta kazao da su Đurićevu prisustvo godišnjoj konferenciji izraelskog lobija u Americi (AIPAS) organizovale lobističke organizacije koje su plaćene novcem poreskih obveznika Srbije.

„Ministar Đurić je potpuno zaobišao ambasadora Srbije u Vašingtonu, što se smatra i neuvažavanjem domaćina. On se sreo s nekoliko američkih zvaničnika i prisustvovao je konferenciji AIPAS koristeći lobije koji se uglavnom plaćaju preko Privredne komore Srbije. Ne poštuje se institucija ambasadora i krajnje je vreme da se u Skupštini Srbije donese zakon o lobijima i da se istraže sve dosadašnje aktivnosti jer je u pitanju ogroman novac“, kazao je.

Đurićeva poseta Vašingtonu, dodao je, bila je legalna, „ali da li je bila i legitimna trebalo bi da odluče parlament i građani Srbije“.

„U Vašingtonu se nisu zastupali interesi Srbije, već se tražila podrška za opstanak na vlasti. Ministar Đurić je najavljujući ‘sjajnu godinu’ u odnosima Srbije i SAD stvorio lažnu predstavu o sopstvenoj poseti Vašintonu. Administracija Donalda Trampa se sigurno neće mešati u izbore u Srbiji, kao što su to radile neke prethodne administracije“, ocenio je Janjić.

O Srbiji se u SAD ozbiljno razgovara, naveo je, „ali u uskim krugovima Stejt departmenta i kongresa“.

Prema njegovim saznanjima iz Stejt departmenta, ministar Đurić je u Vašingtonu s američkim zvaničnicima razgovarao o Kosovu, energetici, vojno-bezbednosnoj saradnji i aerodromu u Nišu.

„Đurićev cilj je bio da ukaže na tačke normalizovanja saradnje Srbije i SAD. Pored Kosova, glavna tema je bila vojno-tehnička saradnja koja bi dovela do članstva Srbije u NATO. Takođe, govorilo se i o hapšenju srpskog državljanina koji je u Venecueli bio u vrhu narko-kartela i drugim aktivnostima koje sprovodi DEA na Zapadnom Balkanu“, rekao je Janjić.

(Beta)

