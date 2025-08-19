Dušan Janjić o non-pejperu: Namenjen je vlastima da se izbegne dublja kriza

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić izjavio je danas, povodom optužbi vlasti da non-pejperom, čiji je on jedan od autora, poziva na rušenje države, da cilj tog dokumenta nije destabilizacija, već upravo suprotno – da je namenjen vlastima kao pomoć da se izbegne dublja kriza u Srbiji.

„To je namenjeno više njima i njihovom načinu da pomognu da Srbija ne završi u građanskom ratu“, rekao je Janjić za Nedeljnik.

Naveo je da reakcija vlasti, koja smatra da je taj non-pejper „treća faza obojene revolucije“ nije iznenađujuća, ali da ne odgovara sadržaju dokumenta.

Janjić je kazao da je tom dokumentu prethodilo njegovo lično otvoreno pismo sa predlozima, koje je uputio direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, a sam non-pejper je nastavak te inicijative, sa širim krugom učesnika.

„Ima jedno otvoreno pismo, predlog za razmišljanje, koje je dobio i Vučić, dobio je i Dačić. I onda je došao non-pejper (…) Razlika je u ozbiljnom napretku jer se uključio tim. Pozivno pismo je moje lično“, kazao je on.

Ovaj non-pejper, kako je naveo, poslat je na oko 400 adresa širom sveta, od Japana do Vašingtona i sedišta NATO-a, i sadrži spisak ljudi i institucija sa kojima se komuniciralo.

Osvrćući se na „medijske napade“ kojima je izložen, Janjić je kazao da zajedno sa svojim advokatskim timom razmatra podnošenje krivičnih prijava kako bi se ispitalo „terorističko delovanje“, ne samo njega, već i, kako kaže, paraobaveštajnih centara koji se predstavljaju kao mediji.

Ukoliko tužilaštvo ne reaguje, najavio je podnošenje privatnih tužbi.

(Beta)

