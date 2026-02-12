Dušan Janjić: SAD će prvo uvesti sankcije pojedincima, pa će imenovati ambasadora u Beogradu

Politički analitičar Dušan Janjić izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države (SAD) do sredine marta uvesti sankcije protiv pojedinaca i firmi sa Zapadnog Balkana, a zatim će imenovati ambasadora u Beogradu.

Janjić je agenciji Beta kazao da predsednik SAD Donald Tramp ima obavezu da u roku od 90 dana od usvajanja Zakona o demokratiji Zapadnog Balkana uvede sankcije protiv pojedinaca u vlasti i firmi koji su povezani s organizovanim kriminalom, korupcijom i pranjem novca, i koji su učestvovali u izbornim krađama.

Sankcije će biti uvedene, dodao je, protiv svih koji potkopavaju integritet demokratskih institucija ili ugrožavaju mir, bezbednost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kog područja ili države na Zapadnom Balkanu.

Naglasio je da će se na udaru Zakona naći i svi oni koji su na bilo koji način iz Beograda učestvovali u nameštanju predsedničkih izbora u SAD 2020. godine.

Predsednik Tramp je 19. decembra 2025. godine potpisao Zakon o autorizaciji nacionalne odbrane (NDAA) koji se, između ostalog, tiče i Srbije i Zapadnog Balkana.

„SAD će prvo uvesti sankcije pojedincima i firmama koje su se ogrešile o taj Zakon, a zatim će imenovati ambasadora u Srbiji. U toku je reorganizacija diplomatske mreže SAD, smanjuje se broj američkih ambasadora u regionu i pitanje je šta će novi ambasador pokrivati i od toga zavisi profil budućeg ambasadora. Postoje kandidati za američkog ambasadora u Beogradu i trenutno najveće šanse ima jedna iskusna diplomatkinja“, rekao je Janjić.

On je kazao da će u narednih 15-20 dana biti doneta odluka o sankcijama koje moraju da se primene najkasnije 90 dana od donošenja Zakona o autorizaciji nacionalne odbrane čiji je deo i Zakon o demokratiji Zapadnog Balkana.

„SAD će prvo uvesti sankcije, pa će imenovati ambasadora, da novi ambasador ne bi bio izložen pritisku političkih vlasti. Zakon o demokratiji na Zapadnom Balkanu zajedno su doneli republikanci i demokrate, čime su utvrđena jasna pravila kako bi se eliminisale sve anomalije društava Zapadnog Balkana. Očekujem da će biti sankcionisana ozbiljna imena i firme s ozbiljnim kapitalom. U Zakonu se ističe da je Srbija prekršila pravila demokratije krađom izbora, i zbog toga neko mora da bude sankcionisan“, rekao je Janjić.

SAD već godinu dana nemaju ambasadora u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com