Dušan Janjić: Za krađu američkih predsedničkih izbora odgovorni BIA i Vučić

Politički analitičar Dušan Janjić izjavio je da za nameštanje predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) 2020. godine smatra odgovornim Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA) i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Janjić je agenciji Beta kazao da je posle jučerašnjeg govora američkog predsednika Donalda Trampa u Davosu apsolutno jasno da je istraga o nameštanju izbora u toku i da obuhvata i Beograd.

„Do sada je bilo nekoliko najava, o pokretanju istrage o krađi američkih predsedničkih izbora, preko društvenih mreža i da je jedna IP adresa iz Srbije korišćenja za kampanju protiv Trampa. To do sada nije bilo potvrđeno, ali posle jučerašnjeg govora predsednika Trampa u Davosu sada je apsolutno jasno da je istraga u toku i da obuhvata i Beograd“, kazao je.

Prema njegovim rečima, u SAD postoji nešto su „ovdašnji poluobrazovani političari i eksperti iz BIA prenebregli“.

„U SAD postoji Nacionalna bezbednosna agencija koja kontroliše sajber sjekuriti, pogotovo u situacijama koje utiču na američke interese i demokratiju. Ako se pokaže da je to tačno, a nemamo razloga da sumnjamo da Tramp izmišlja, treba očekivati procesuiranje svih ljudi koji su učestvovali u nameštanju američkih izbora. Ne isključujem mogućnost da je to BIA radila preko neke privatne agencije, ali blisko vezane s vlašću i s konceptom borbe protiv obojene revolucije“, rekao je Janjić.

Mislim da je u tome učestvovao jedan broj ljudi koje su sada počeli da sklanjaju iz vrha BIA, dodao je, ali to ih neće spasiti.

„Postavlja se pitanje dokle će istraga ići i da li će obuhvatiti i Aleksandra Vučića, koji sve kontroliše u Srbiji. To bi bila veoma teška situacija za Vučića, jer bi se pokazalo da jedna država vodi sajber-kriminalnu akciju protiv druge države, u ovom slučaju protiv SAD za poziciju predsednika. Ko će sve biti obuhvaćen krivičnim gonjenjem odlučiće američki tužioc“, istakao je analitičar.

Navode da iza nameštanja izbora u SAD stoji srpska firma „Roaming Networks“, Janjić je ocenio kao „dosipanje vode na Vučićevu vodenicu“.

„U toj istrazi mora da bude uključeno Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije. Dok se ne dokaže da u BIA ne postoji tim za borbu protiv obojene revolucije, a Aleksandar Vulin je trvdio da postoji, za učešće u nameštanju američkih izbora u operativnom smislu smatram odgovornu BIA, a u političkom i kriminalnom Aleksandra Vučića“, zaključio je Janjić.

Predsednik SAD Donald Tramp je juče na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu najavio uskoro pokretanje krivičnog gonjenja zbog ukradenih izbora 2020. godine.

„Ljudi će uskoro biti krivično gonjeni za ono što su uradili. Bili su to namešteni izbori“, rekao je Tramp.

On je početkom decembra prošle godine povezao srpsku kompaniju „Dominion voting systems“ s lažiranjem predsedničkih izbora u SAD 2020. godine.

Tramp je na društvenim mrežama podelio objavu u kojoj se navodi da je Ilon Mask uspeo da spreči nameštanje izbora 2024. tako što je onesposobio kompjutere pomenute kompanije u Srbiji.

Donald Tramp je 2020. godine izgubio predsedničke izbore od Džoa Bajdena, ali je još u toku izborne noći tvrdio da su demokrate pokrale izbore na kojima su u čak 28 američkih država korištene mašine za elektronsko glasanje i optički uređaji za prebrojavanje glasačkih listića kompanije „Dominion voting systems“.

Sedište ove kompanije je u Kanadi, a ima ćerke firme za razvoj softvera u SAD, Kanadi i Srbiji, a na srpskom tržištu je prisutna od 2011. godine.

Američki sajt „Stolen elections facts“ je svojevremeno objavo da je „Dominion“ otvorio svoj data centar u Beogradu preko srpske kompanije „Roaming Networks“, poznate i kao „Dot networks“, koja posluje i na američkom tržištu.

