Dušan Matić: Lista Ujedinjeni-Sevojno ima veću podršku od SNS-a

Nosilac liste "Ujedinjeni-Sevojno" dr Dušan Matić izjavio je danas da je u toj užičkoj gradskoj opštini predizborna atmosfera prilično anksiozna jer predstavnici vladajuće koalicije u funkcionerskoj kampanji svakodnevno vrše pritisak na birače.

Matić je u intervjuu agenciji Beta kazao da listu Grupe građana „Ujedinjeni-Sevojno“ čine studenti, građani i članovi opozicionih stranaka koji nemaju političke funkcije, i da ta lista ima veću podršku od liste Srpske napredne stranke (SNS).

„Na listi se nalazi 19 kandidata za odbornike koje su Sevojničani izabrali glasanjem za svakog od nas pojedinačno“, kazao je.

Ocenjujući trenutnu predizbornu situaciju u toj varoši, Matić je kazao da među građanima vlada duboka podeljenost.

„Vladajuća koalicija je još od početka godine krenula s agresivnom kampanjom, podelom raznih paketa, donacija, ogreva, obećanja za operacije i odlaske u banje. Sada je sve to kulminiralo, jer na svakodnevnom nivou imamo funkcionersku kampanju, u kojoj ministri i državni sekretari obilaze fabričke komplekse ucenjujući i vršeći pritisak na šefove i direktore da njihovi radnici glasaju za koaliciju Srpske napredne stranke. Ljudi su pod velikim pritiskom, tako da je u Sevojnu prilično anksiozna atmosfera“, rekao je Matić.

Dodao je da Sevojno „opsedaju“ i osobe iz kriminalnog miljea, koji dolaze automobilima s beogradskim i novopazarskim registarskih tablica.

„Do sada nije bilo većih incidenata, ali samo njihovo prisustvo izaziva dodatni strah kod ljudi“, kazao je.

Bez obzira na sve pritiske kojima su izloženi građani Sevojna, dodao je, moja očekivanja od izbora 29. marta su pozitivna.

„Prema nedavno urađenom istraživanju na uzorku od 250 ljudi, naša lista je u prednosti u odnosu na SNS, čak smo u prednosti i u odnosu na zbirnu koaliciju SNS-Zdrava Srbija“, istakao je Matić.

On je naveo da je u birački spisak upisano oko 5.500 Sevojničana, a da će glasanje 29. marta biti organizovano na pet biračkih mesta.

„Očekujemo da će većina naših sugrađana, koji žive u Beogradu, Užicu, Čačku i drugim gradovima, doći u zavičaj zbog glasanja. Čak će i Sevojničani koji žive u inostranstvu doći u nedelju 29. marta da glasaju. Na svim biračkim mestima imaćemo kontrolore, a očekujemo pomoć i od zborova građana iz nekoliko gradova“, rekao je.

Moja poruka za izbore je, naveo je, izađi i glasaj za koga želiš.

„Mi smatramo da je naša opcija najbolja, ali niko iz GG ‘Ujedinjeni-Sevojno’ ne primorava nikoga da glasa za jednu, drugu ili treću opciju“, naglasio je.

Matić je rekao da Sevojničani nemaju poverenja u ljude koji su do sada vodili gradsku opštinu Sevojno.

„Već tri godine imamo problem s deponijom smeća Duboko, kao i sa zagađenjem voda, zemljišta i vazduha. Budžet Sevojna predstavlja svega 0,8 odsto budžeta Grada Užica iako su prihodi iz Sevojna u gradski budžet mnogo veći. Jedan od većih problema je i nefunkcionalan zdravstveni dispanzer jer nemamo dovoljan broj lekara opšte prakse, pedijatara, medicinskih sestara, laboratorijskih reagenasa, dok je apoteka prilično oskudno snadbevena lekovima“, istakao je Matić, koji je po zanimanju ortoped.

On je rekao da su se u poslednjih deset godina u Sevojnu zapošljavali samo članovi SNS-a, zbog čega j mnogo mladih ljudi bilo primorano da napusti grad.

„Partijska knjižica, a ne stručnost, sada znači i dobijanje raznih poslova i učešće u raznim finansijskim malverzacijama u Opštini i u Gradu. Većini građana je sve dozlogrdilo i verujem da će 29. marta u Sevojnu doći do suštinskih promena“, zaključio je Matić.

