Duško Vujošević: Hapšenje Vladimira Štimca je nastavak represije

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević izjavio je da hapšenje bivšeg košarkaškog reprezentativca Vladimira Štimca predstavlja nastavak represije vlasti prema građanima koji se bore za pravdu i normalnu Srbiju.

Vujošević je agenciji Beta kazao da je štrajk glađu Dijane Hrke izazvao veliku empatiju kod većine građana Srbije i da Štimac nije ništa uradio zbog čega bi trebalo da bude uhapšen.

„Ne razumem potrebu vlasti za toliku agresiju i angažovanje obezbeđanja i raznih policijskih jedinica prema građanima koji su došli da podrže majku hrabrost Dijanu Hrku. Štimac je hrabar čovek, koji je reagovao iz srca, i nije napravio ništa strašno zbog čega bi bio uhapšen. Ne vidim nijedan razlog za agresijom prema ljudima koji podržavaju majku čiji je sin nastradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu“, rekao je.

Vujošević je ocenio da napadima na građane koji daju podršku Dijani Hrki vlast pokušava da skrene pažnju s komemorativnog skupa u Novom Sadu.

„Komemorativni skup u Novom Sadu je bio veličanstven i dostojanstven, i vlast sada namerno izaziva incidente. Vlast se u petak dana izvinila studentima za uvrede i upotrebu preterane sile, a samo dva dana posle toga je nastavila da se ponaša onako kako se ponašala i u prethodnih godinu dana“, kazao je.

Istakao je da daje punu podršku Vladimiru Štimcu, jer se radi o čoveku „koji ne ostaje na rečima već vodi borbu za pravdu“.

„Borba za pravdu je osnovni motiv Štimčevog aktivizma. U Srbiji ima više pravdoljubivih ljudi nego što vlast ima pristalica“, zaključio je Vujošević.

Vladimir Štimac je kasno sinoć uhapšen ispred RTS-a zbog sumnje da je pozivao na rušenje ustavnog uređenja.

(Beta)

