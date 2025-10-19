Dva izraelska vazdušna napada na jug pojasa Gaze

Jedan svedok i izraelski mediji javili su danas da su izvedena dva izraelska vazdušna udara na jug pojasa Gaze gde je prema izraelskom vojnom zvaničniku palestinski pokret Hamas gađao vojnike.

„Borbeni avioni sproveli su dva vazdušna napada na Rafu u zoni pod izraelskom vojnom kontrolom“, rekao je za Frans pres jedan očevidac dok je drugi rekao da je bilo sukoba između Hamasa i druge oružane palestinske grupe u toj zoni koja je pod izraelskom vojnom kontrolom.

Prema izraelskom vojnom izvoru Hamas je sproveo više napada na izraelske snage, bacačem granata i snajperskom vatrom u zoni pod kontrolom Izraela.

Visoki zvaničnik Hamasa negirao je da je Hamas uključen u sukobe, prenosi agencija AP.

Hamas i Izrael optužuju jedni druge za kršenje krhkog primirja.

Odvojeno je Hamas saopštio da su počeli pregovori sa posrednicima o početku druge faze primirja, prema planu američkog predsednika Donalda Trampa.

Hazem Kasam, portparol Hamasa naveo je u saopštenju kasno sinoć da druga faza pregovora zahteva nacionalni konsenzus, kao i da je Hamas počeo razgovore da „učvrsti svoje stavove“.

Prema Trampovom planu pregovori će uključiti razoružanje Hamasa i uspostavljanje uprave koju podržava međunarodna zajednica za pojas Gaze. Kasam je ponovio da grupa Hamas neće biti deo vladajuće uprave u posleratnoj Gazi, kako predviđa sporazum o primirju. Po njegovim rečima vladina tela kojim upravlja Hamas sada rukovode svakodnevnim radnjama u Gazi da bi se izbegla praznina u upravljanju.

(Beta)

