Dva meseca posle smrti bivšeg predsednika Zambije sud odlučio gda će biti sahrana

Južnoafrički sud je danas presudio u korist Vlade Zambije: da joj se vrati telo bivšeg predsednika Edgara Lungua da bi ga ona sahranila u Zambiji, protivno želji njegove porodice koja je u sukobu s aktuelnom vladom.

Lungu, predsednik Zambije od 2015. do 2021. godine, u junu je umro u bolnici u Južnoj Africi gde je njegova porodica želela da bude sahranjen, a da sadašnji predsednik Zambije Hakainde Hičilema ne bude na sahrani, niti da njegova vlada orgnizuje tu ceremoniju.

Lungu i Hičilema bili su zakleti politički rivali. Njihov sukob doveo je do Hičileminog zatvaranja 2017. godine, kada je Lungu bio predsednik. Prošle godine, Lungu je optužio Hičileminu vladu da ga uznemirava policijom i ograničava mu kretanje. Njegova porodica je takođe rekla da ga je vlada sprečavala da na vreme otputuje u Južnu Afriku na lečenje, što je vlada negirala.

(Beta)

