Dve bolnice u Gazi prestale da rade zbog kopnene ofanzive Izraela

Ministarstvo zdravlja Gaze je saopštilo da su dve bolnice u gradu Gazi prekinule rad zbog eskalacije kopnene ofanzive Izraela i štete od stalnog izraelskog bombardovanja.

Ministarstvo je navelo da je Dečja bolnica „Al-Rantisi“ pre nekoliko dana teško oštećena u izraelskom bombardovanju, a zbog bombardovanja je zZatvorena i Očna bolnica.

„Nijedan od objekata ili bolnica nema bezbedne pristupne rute koje omogućavaju pacijentima i ranjenicima da dođu do njih“, dodalo je Ministarstvo, prenosi Rojters.

Izrael se nije oglasio.

Posle gotovo dve godine rata, Izrael naziva grad Gazu „poslednjim bastionom“ palestinskog pokreta Hamas protiv kojeg kaže da ratuje. Izraelska vojska u kopnenom napadu ruši blokove stambenih zgrada za koje tvrdi da ih je koristio taj pokret.

Tamošnji stanovnici su novinarima rekli da su izraelski tenkovi napredovali dublje u područje Šeik Radvan i ulicu Džala u severnom delu Gaze, gde su dve sada zatvorene bolnice, dok su u Tel Al-Havi na jugoistoku tenkovi prodrli dublje u pravcu zapadnih delova grada.

Rečeno je da su izraelske snage daljinski detonirale vozila natovarena eksplozivom da bi odjednom uništile po desetine kuća u ta dva područja.

Na sastanku danas u vojnom štabu u Tel Avivu sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i načelnikom Generalštaba Ejalom Zamirom, premijer Benjamin Netanjahu je potvrdio svoju odlučnost da „eliminiše Hamas“, obezbedi oslobađanje preostalih talaca i osigura da Gaza više ne predstavlja pretnju Izraelu, saopštio je njegov kabinet.

Ofanziva je uznemirila porodice talaca Hamasa u Gazi, otetih pred rat. Smatra se da je dvadeset od tih 48 zarobljenika još živo.

Lokalne zdravstvene vlasti su saopštile da je najmanje 25 ljudi poginulo danas širom te enklave, većina u gradu Gazi.

(Beta)

