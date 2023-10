Dveri: Međunarodna zajednica da spreči humanitarnu katastrofu na Kosovu

Pokrajinska organizacija Dveri sa Kosova i Metohije zatražila je danas od Međunarodne zajednice da spreči humanitarnu katastrofu na tom području, koja svakim danom, kako je ocenila, dobija sve ozbiljnije razmere.

Dveri su izneli podatke da Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici ima probleme sa snabdevanjem lekovima, kiseonikom i sanitetskim materijalom, da postoji ozbiljan nedostatak lekova i u apotekama, kao i hrane i druge robe u trgovinama na severu Kosova.

„Komercijalna banka i Poštanska štedionica nemaju mogućnost da dostave novac svojim poslovnicama, tako da se ne mogu ni isplatiti plate radnicima ni u privredi ni u državnim institucijama. Poseban problem jeste nemogućnost odlaska na posao radnika i studenata na predavanja na relaciji Raška-sever Kosova i Metohije, koji traje već 15 dana“, navele su Dveri u saopštenju.

Izjavili su da je sve to posledica zatvaranja administrativnog prelaza Jarinje i to tako što se preko njega može izaći prema Raškoj, ali je onemogućen povratak.

„Na Srbe se vrši dodatani pritisak i teror svakodnevnim pretresanjem kuća od strane tzv. kosovske policije, a pritom se ne zna ni koliko je Srba do sada uhapšeno po raznim osnovama. Za sve to vreme vlast u Beogradu ćuti i nijednim svojim potezom nije pokazala da joj stalo niti do Kosova i Metohije niti do Srba koji tamo žive“, poručile su Dveri.

(Beta)

