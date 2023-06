Dveri Vojvodina: Bez angažovanja Vojske Srbije neće se rešiti problem naoružanih migranata

Pokrajinski odbor Srpskog pokreta Dveri za Vojvodinu ocenio je danas da se bez angažovanja Vojske Srbije neće rešiti problem naoružanih migranata.

„Pucnjava je u subotičkim šumama postala svakodnevna pojava. Migrantske organizovane kriminalne grupe, boreći se za prevlast u prebacivanju migranata preko žice u Mađarsku, pribegavaju oružanom obračunu. Taj obračun je svakodnevni i praćen je žestokim borbama uz upotrebu automatskih pušaka. Puca se po više puta dnevno na različitim lokacijama“, navele su Dveri.

Dodali su da srpska pogranična policija sve to posmatra „sa pristojne udaljenosti, ne meša se u sukobe, ne ulazi u šumu“.

„Aktivnost im je izgleda usmerena na to da, ako dođe do pucnjave, koja je kao u subotu, 17. juna, bila većeg intenziteta, postave kontrolne punktove i naše građane upozoravaju da ne mogu da se kreću, jer je opasno. Pri tome, kao po običaju, privedu one migrante koje su žrtve krijumčara i koji se razbeže pri većoj pucnjavi i izađu iz šume“, navele su Dveri.

Prema njihovim rečima, migranti-krijumčari posle sukoba obično ne budu uhapšeni, jer imaju „svoj pravac izvlačenja kao prava i organizovana vojska“.

“Po svim indicijama, oni su bili profesionalni i dobro obučeni vojnici u zemljama iz kojih dolaze. Na tako organizovane krijumčarske i kriminalne grupe jedini odgovor može dati Vojska Srbije, koja primenjuje sličan način reagovanja u datim situacijama“, piše u saopštenju.

Ocenili su da su sve akcije koje je policija i njene specijalne snage do sada sprovela bile su deo političkog marketinga ministra Bratislava Gašića.

„Da je bilo drugačije, ne bi se kao u subotu pričalo da postoje delovi šuma gde su locirane krijumčarske grupe migranata, a u koje policija ne sme da uđe. Tražimo da Vojska Srbije reaguje jer je ugrožena bezbednost građana Srbije“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

