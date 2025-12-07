Dvodnevna radionica o digitalnoj pismenosti dece završena danas u Beogradu

Edukativni događaj „Startap Kidz Čelendž (Challenge)“ za decu uzrasta od 9 do 14 godina, završen je danas u Dorćol Platzu.

Udruženje „Startap Kidz“ je saopštilo da događaj promoviše digitalnu pismenost, kreativno i preduzetničko razmišljanje, kao i timski rad među mladima.

„Fokusiramo se na digitalnu pismenost kao jedno od ključnih znanja današnjice — ne samo da deca znaju da koriste tehnologiju, već i da razumeju kako pomoću nje mogu da stvaraju i doprinose svetu oko sebe“, kazala je su-osnivač tog udruženja Ivana Popović.

Tokom dvodnevnih radionica, 50 učesnika radilo je na temi „Digitalni detektivi“, kreirajući rešenja koja pomažu vršnjacima u suočavanju sa izazovima digitalnog sveta.

Deca su bila podeljena u 10 timova i, uz podršku stručnih mentora, prolazila kroz ceo proces — od osmišljavanja ideje do predstavljanja prototipa pred žirijem i publikom.

„Digitalna pismenost znači razumevanje, stvaranje i odgovorno deljenje sadržaja. Zato Jetel fondacija sa ponosom podržava inicijative koje pomažu deci da pametno koriste digitalno okruženje od ranog uzrasta“, rekla je menadžer Jetel (Yettel) fondacije, glavnog partnera događaja Milica Begenišić.

Pobednički tim će provesti dan sa glumcem Petrom Strugarom na njegovom imanju, a nagrada društvena igra „Smišljaonica“, pripala je timu sa najviše glasova publike.

„Startap Kidz Čelendž“ je održan uz podršku Jetel fondacije kao glavnog partnera i drugih, a mentorstvo su obezbedili Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, „Paušal“ i „HR World“.

(Beta)

