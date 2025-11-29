Dvoje dece poginulo u izraelskom napadu na jugu Pojasa Gaze

Dva dečaka su danas poginula na jugu pojasa Gaze u napadu izraelske vojske, kojima se narušava dogovor o prekidu vatre iz oktobra, saopštila je tamošnja bolnica Naser.

Dva brata, uzrasta osam i 11 godina, poginula su u napadu dronom, blizu škole koja je smeštala raseljena lica u gradu Beni Suhaila, saopštilo je osoblje bolnice Naser.

U Pojasu Gaze je, od stupanja na snagu primirja Izraela i palestinskog pokreta Hamas 10. oktobra, poginulo najmanje 352 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, koje kontroliše Hamas.

Izrael tvrdi da napada pobunjenike koji krše primirje, a Jerusalim i Hamas se međusobno optužuju za kršenje primirja.

Zvaničnici Hamasa danas su pozvali posrednike u mirovnim pregovorima da izvrše pritisak na Izrael da prestane sa kršenjem dogovora.

Izrael je u poslednjih nekoliko nedelja pojačao napade i u Siriji, Libanu i na okupiranoj Zapadnoj obali.

Plan o budućnosti Pojasa Gaze koji pripremaju Sjedinjene Američke Države (SAD) je još uvek u ranoj fazi, a on bi ovlastio međunarodne snage da upravljaju teritorijom i obezbede je, nakon čega bi se odobrila prelazna vlast koju bi trebalo da nadgleda Vašington, a predviđa se i mogućnost uspostavljanja palestinske države.

(Beta)

