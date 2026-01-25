Dvoje ubijenih i četvoro povređenih u izraelskim napadima na pojas Gaze

Dvoje ljudi ubijeno je danas u izraelskom napadu na severu Pojasa Gaze, a četvoro je povređeno u odvojenom incidentu u gradu Gazi, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Lekari su saopštili da je izraelski dron eksplodirao na krovu višespratne zgrade u Gazi, pri čemu je ranjeno četvoro ljudi, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Primirje Izraela i militantnog palestinskog pokreta Hamas, kojim bi trebalo da se okonča rat u pojasu Gaze, stupilo je na snagu 10. oktobra prošle godine, a Ministarstvo zdravlja Gaze tvrdi da je od tada najmanje 480 ljudi poginulo u napadima izraelske vojske koji su se nastavili.

Jerusalim tvrdi da su četiri vojnika izraelske vojske ubijena od početka primirja.

Sjedinjene Američke Države (SAD), koje su predložile plan o prekidu vatre, objavile su pre nekoliko nedelja da je taj sporazum prešao u drugu fazu, u okviru koje se očekuje da će Izrael dalje povlačiti vojsku iz Gaze, a Hamas treba da preda kontrolu nad administracijom teritorije.

Američki izaslanici u pregovorima Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali su se juče u sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, uglavnom kako bi razgovarali o Gazi, prema navodima diplomatskih izvora.

(Beta)

