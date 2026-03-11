DZVM pita zašto SVM izlazi na izbore sa Šešeljem ako je on morsko prase bez zuba

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM) reagovala je danas na izjavu predsednika Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balinta Pastora da je Vojislav Šešelj "morsko prase bez zuba", upitavši zbog čega SVM izlazi na istoj listi sa njim na lokalnim izborima u Kuli.

„Na izborima u Kuli, naime, nije reč samo o ‘tehničkoj saradnji’. Deo zajedničke liste su i Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Srpska radikalna stranka. Srpska radikalna stranka nije samo koalicioni partner naprednjaka, već je u ovoj konstrukciji i partner SVM-a“, poručili su iz DZVM u saopštenju.

Istakli su da je to politička činjenica, te da nije problem u tome da li je neko „bez zuba“ ili nije, već u tome što mađarski glasovi u Vojvodini služe listu koja je, kako navode, nastala prema logici beogradske vladajuće koalicije.

„Ova odluka nije doneta u Kuli. Osmišljena je u Beogradu“, naveli su iz DZVM.

Dodali su da time što govori o tome koliko je Šešelj „bezub“ SVM ne zastupa interese Mađara iz Kule u Beogradu, već interese beogradske vladajuće koalicije među Mađarima u Kuli.

„Zato pravo pitanje nije koji epitet koristimo za Vojislava Šešelja. Pravo pitanje je: Zašto zajednica vojvođanskih Mađara mora da se nalazi na listi na kojoj ima mesta i za radikale? Ako je Šešelj ratni zločinac – sramota je biti sa njim na istoj listi. Ako je pak beznačajan – onda je to besmisleno“, poručili su iz DZVM.

Istakli su da birači ne očekuju podrugljive metafore, već jasno političko objašnjenje.

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je juče za subotički Mađarski radio da je lider radikala Vojislav Šešelj ratni zločinac, ali da je politički marginalizovan.

„Moram da kažem da 2026. godine Srpska radikalna stranka i Vojislav Šešelj nisu samo bezubi lav, nego bezubo morsko prase. Ne mislim da bi Mađare iz Kule ili vojvođanske Mađare trebalo plašiti bezubim morskim prasićem“, poručio je Pastor.

Lokalni izbori u Kuli zakazani su za 29. mart.

Pastor: SVM u koaliciji sa SNS i SRS na izborima u Kuli, Šešelj je danas bezubo morsko prase

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je za subotički Mađarski radio da je ta stranka načelno za samostalan nastup na izborima, ali i da u sredinama gde nema dovoljno Mađara, bez koalicije postoji rizik da ne uđu u lokalne skupštine, navodeći kao primer predstojeće lokalne izbore u Kuli.

SVM u Kuli nastupa u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, na listi na kojoj je i Srpska radikalna stranka, a Pastor je za Subotički mađarski radio rekao da nije čuo da Mađari iz Kule u tome vide problem.

„Da li su Mađari zadovoljni listom ili nisu, treba da odgovore sami Mađari iz Kule. Ovi izbori se tiču života Mađara u Kuli. Nisam čuo nijednog Mađara iz Kule da vidi problem u tome što Savez vojvođanskih Mađara, odnosno mađarska zajednica u Kuli, na ovakav način učestvuje na izborima“, rekao je Pastor, prenela je RTV Panon.

Komentarišući kritike zbog toga što je na istoj listi i Srpska radikalna stranka, Pastor je rekao da je njen lider Vojislav Šešelj danas politički marginalizovan.

„Ne zato što je neko u Savezu vojvođanskih Mađara promenio mišljenje o Vojislavu Šešelju, reč je o osuđenom ratnom zločincu, to je činjenica. Ali, blago rečeno, Vojislav Šešelj je danas bezubi lav“, rekao je Pastor.

Dodao je da su kandidati SVM-a na sedmom i 15. mestu na listi, dok je prvi kandidat SRS-a na 17. mestu.

„Zato moram da kažem da 2026. godine Srpska radikalna stranka i Vojislav Šešelj nisu samo bezubi lav, nego bezubo morsko prase. Ne mislim da bi Mađare iz Kule ili vojvođanske Mađare trebalo plašiti bezubim morskim prasićem“, naveo je Pastor.

On je rekao da je odluku o ulasku na koalicionu listu donela opštinska organizacija SVM-a u Kuli, kao i na prethodnim izborima, ali da ta stranka ne može da ospori pravo SNS-u da sklapa sporazume i sa drugim partijama.

Pastor je ponovio da je pristalica samostalnog nastupa SVM-a na izborima i dodao da će ta stranka i ubuduće čuvati svoju samostalnost, ali da u nekim opštinama bez koalicije postoji rizik da ne osvoji mandate.

On se osvrnuo i na događaj u Srpskom narodnom pozorištu, gde je mađarski virtuoz na violini Zoltan Maga održao koncert kojem su prisustvovali i visoki predstavnici republičke i pokrajinske vlasti.

Komentarišući slučaj da su studentu Vukašinu Đinoviću, koji učestvuje u protestima, i njegovoj majci oduzete karte i onemogućen ulazak na koncert u Novom Sadu, Pastor je rekao da je to „za žaljenje“, ali da na događajima na kojima su prisutne zaštićene ličnosti važe posebna bezbednosna pravila.

„Tu odluku nije doneo SVM, niti je u nadležnosti SVM-a“, rekao je Pastor i dodao da niko iz te stranke nema status zaštićene ličnosti.

Govoreći o programu stipendija za studente medicine Mađarskog nacionalnog saveta, Pastor je naveo da je stipendiju dobio i student koji je na događaj došao sa bedžom „Ruke su vam krvave“.

„Jasno je pokazao svoje političko opredeljenje, odnosno da je opoziciono nastrojen i da o nama misli da su nam ‘ruke krvave’. Ipak, drago mi je što je prihvatio stipendiju jer je reč o studentu sa veoma dobrim prosekom“, rekao je Pastor.

On je pozvao vojvođanske Mađare sa dvojnim državljanstvom da se do 18. marta registruju kako bi 12. aprila mogli da glasaju na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Dodao je da SVM u kampanji podržava ostanak Viktora Orbana na mestu premijera i nastavak vlasti koalicije Fides–KDNP.

(Beta)

