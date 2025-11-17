Edin Đerlek razrešen dužnosti zamenika predsednika Stranke pravde i pomirenja

Predsedništvo Stranke pravde i pomirenja (SPP) razrešilo je na poslednjoj sednici Edina Đerleka funkcije zamenika predsednika partije, saopšti SPP, na čijem čelu je Usame Zukorlić.

Đerlek je, kako su naveli iz te partije, smenjen „zbog postupanja koje duži period nije bilo usklađeno sa odlukama organa stranke“.

Dodali da će on ostati član Stranke pravde i pomirenja.

Đerlek je rođen 1987. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju.

Završio je šerijatsko pravo na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru i pravo na Internacionalnom univerzitetu u tom gradu.

Pohađao je i završio studije na Institutu za arapski jezik na Univerzitetu „Abu Nour“ u Damasku.

Bio je ministar bez portfelja u Vladi Srbije i aktuelni je potpredsednik Skupštine Srbije.

Predsedništvo Stranke pravde i pomirenja izrazilo je zabrinutost zbog dugotrajne blokade Državnog univerziteta u Novom Pazaru, prelaska na onlajn nastavu i rizika od gubitka akreditacije.

„Predsedništvo je donelo odluku da podrži smenu (rektorke) Zane Dolićanin, uz jasan stav da na tu poziciju ne sme biti imenovana osoba povezana sa lokalnim strukturama koje kontrolišu predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Novom Pazaru“, saopštili su iz te stranke.

Taj stranački organ pohvalio je rad lokalnog odbora SPP-a u Tutinu.

(Beta)

