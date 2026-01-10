EDS: Stabilizovana situacija sa napajanjem strujom, ekipe na terenu

Snabdevanje električnom energijom u velikoj meri je stabilizovano u delovima Srbije gde je nevreme izazvalo prekide u napajanju, dok su 184 ekipe Elektrodistribucije Srbije (EDS) sa više od 600 ljudi i dalje na terenu, saopšteno je danas.

Majdanpek je potpuno snabdeven električnom energijom, a u tri sela su postavljeni agregati, piše u saopštenju.

„Na teritoriji Loznice situacija je mnogo bolja nego prethodnog dana i trenutno je bez napajanja sedam trafostanica sa nekoliko stotina korisnika. U Valjevu i Osečini znatno je smanjen broj korisnika bez električne energije“, tvrdi EDS.

Dodaje se da je u Osečini je oko 1.000 korisnika bez električne energije, a u Valjevu oko 2.100.

„Ekipe EDS-a su pokrile sve dalekovode i očekuje se da se do kraja dana puste u rad svi dalekovodi i otklone kvarovi na niskonaponskoj mreži“, piše u saopštenju.

Navedeno je da će biti obezbeđeni agregati ukoliko se do kraja dana ne obezbedi stabilno snabdevanje električnom energijom.

U saopštenju piše da zbog novih intenzivnih padavina dolazi do novih lokalnih kvarova na teritoriji Zapadne Srbije, ali da ekipe nastoje da reše sve probleme.

Vanredna situacija usled posledica snežnih padavina proglašena je u Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Vladimircima, Majdanpeku, Sjenici i na delu teritorije opštine Prijepolje.

(Beta)

