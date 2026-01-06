EDS tvrdi da je sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

Broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kako tvrdi EDS u saopštenju, sveden je ispod 10.000.
„Podsećamo da je snežno nevreme, praćeno obilnim i teškim snegom i vetrom obaralo stabla drveća na kablove i stubove distributivne mreže, posebno u brdsko-planinskim krajevima Zapadne Srbije, i tu štetu nije bilo moguće ni preduprediti ni sprečiti“, dodaje se u saopštenju.
Ekipe EDS-a, kojih je bilo 120 na terenu na prostoru zapadne Srbije, kako tvrde iz tog preduzeća, bile su suočene sa veoma teškim uslovima, poput neprohodnih puteva i visokih nanosa snega, koji su otežavali pristup mestima kvarova i njihovo otklanjanje.
„I pored svih otežavajućih okolnosti, ekipe EDS-a nastavljaju rad na saniranju preostalih kvarova, pre svega u selima u brdsko-planinskom području, sve dok svi korisnici ponovo ne dobiju napajanje“, piše u saopštenju.
(Beta)
