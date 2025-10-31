EFJ i IFJ: Vučić prešao još jednu crvenu liniju nespojivu sa vladavinom prava

Evropska federacija novinara (EFJ) i Međunarodna federacija novinara (IFJ) optužili su danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je prešao još jednu „crvenu liniju“ nespojivu sa vladavinom prava, izjavom da „niko neće podsticati nasilje osim novinara kojima medijska udruženja dele šlemove“.

„Ne samo da predsednik Vučić ismeva opasne uslove kojima su novinari izloženi gotovo godinu dana, već njih i njihove predstavnike dodatno izlaže najvećem riziku“, navela su dva međunarodna udruženja povodom optužbi provladine Asocijacije novinara Srbije (ANS) i srpskih tabloida na račun Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

U saopštenju, danas objavljenom na sajtu EFJ, navodi se da da su novoformirana, provladina ANS i tabloidi 29. oktobra još jednom lažno optužili NUNS da podržava antikorupcijske proteste.

„Ta opasna optužba, koju je javno podržao predsednik Vučić, proistekla je iz ispunjavanja osnovne misije NUNS-a – obezbeđivanja zaštitne opreme za novinare izveštače sa protesta, koji se gotovo cele godine suočavaju sa povećanim brojem pretnji i nasiljem“, piše u saopštenju.

Dva međunarodna udruženja navode da „oštro osuđuju taj namerni pokušaj da se diskredituje nepokolebljiva podrška njihovih članova novinarima, kao i Vučićevo očigledno nepoštovanje prava novinara da izveštavaju slobodno i bezbedno, što zahteva hitnu i konkretnu reakciju Evropske komisije“.

Dodaje se da se gotovo godinu dana od početka antikorupcijskih protesta, posle smrtonosnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, dodatno pogoršala vanredna situacija za novinare, kako ju je definisila platforma Brzi odgovor za medijske slobode (MFRR) tokom njene misije u znak solidarnosti.

„Od 1. novembra 2024. godine, prema podacima koje je EFJ dokumentovala, u Srbiji je zabeleženo 180 napada koji su pogodili 329 novinara, medijskih kuća i njihovih predstavnika. Od toga je 77 novinara bilo meta napada tokom demonstracija, a fizički je napadnuto njih 49 dok su izveštavali. Počinioci su u većini slučajeva pojedinci i pripadnici policije“ navode EFJ i IFJ.

Ta dva udruženja podsećaju da su u junu osudila „sličan koordinisani napad“ Asocijacije novinara Srbije na njihove članove.

EFJ i IFJ dodaju da izražavaju punu solidarnost sa kolegama u Srbiji i pridruženim organizacijama, i da pozivaju sve novinare koji će pokrivati predstojeće proteste, uključujući veliki skup 1. novembra u Novom Sadu, da preduzmu sve neophodne mere zaštite i da odmah prijave bilo kakve pretnje članovima EFJ.

„Ponovo upućujemo apel pripadnicima policije da ne koriste prekomernu silu i da ne hapse novinare koji pokrivaju proteste. Izveštavajući o događajima od javnog interesa, novinari ispunjavaju svoju osnovnu dužnost – da građanima obezbede pristup tačnim informacijama. Zaštita bezbednosti novinara znači odbranu demokratije“, navode EFJ i IFJ u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com