EK: EU snažno osuđuje svaki vid nasilja, uključujući pretnje novinarima u Srbiji

Evropska unija nakon dva dana nemira u Srbiji snažno je osudila svaki vid nasilja, uključujući pretnje novinarima i pozvala je na okončanje „bilo kakve eskalacije tenzija“.

Iz EU su za N1 naveli da pažljivo prate situaciju u Srbiji nakon više protesta u Srbiji, tokom kojih su demonstranti i novinari, prema izveštajima, napadnuti i zastrašivani od strane pristalica vladajuće stranke, dok policija nije reagovala.

„Naš stav je jasan: prava na mirno okupljanje i slobodu izražavanja moraju biti poštovana, a nadležni organi imaju obavezu da zaštite učesnike okupljanja od povreda ili nasilja“, navodi se u dopisu EU Komisije za N1.

Evropska komisija je podsetila i na „značaj medijskih sloboda i slobode izražavanja“, naglasivši da nezavisni mediji moraju imati mogućnost da deluju kao „kontrolori vlasti“ radi povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih funkcionera i institucija.

„Nastavljamo da pomno pratimo sva ova pitanja, a posebno u okviru pregovora o pristupanju Srbije EU. Fundamentalna prava i vrednosti su srž našeg zajedničkog evropskog projekta i moraju biti poštovana“, zaključuje se u izjavi Evropske komisije.

(Beta)

