EK povodom otvaranja Ruskog istorijskog društva: Odnosi sa Rusijom ne mogu biti uobičajeni

Evropska unija želi da računa na Srbiju kao pouzdanog partnera, ali odnosi sa Rusijom ne mogu biti uobičajeni u senci „neopravdane ratne agresije Rusije protiv Ukrajine“, rekla je danas Evropska komisija radiju Slobodna Evropa 7. povodom otvaranja Ruskog istorijskog društva u Beogradu.

Portparolka Evropske komisije u odgovoru na upit RSE odgovorila je i da „EU želi da računa na Srbiju kao pouzdanog partnera i potrebno nam je da nas Srbija uveri u svoj strateški pravac, što je ponovila predsednica Fon der Lajen tokom svoje nedavne posete Beogradu“.

„Bili smo jasni sa našim partnerima, uključujući zemlje kandidatkinje poput Srbije: odnosi sa Rusijom ne mogu da budu kao da je sve uobičajeno sa režimom Vladimira Putina, posebno u senci ničim izazvanog i neopravdanog rata agresije Rusije protiv Ukrajine“, navela je ona.

U odgovoru za RSE, portparolka je navela i da je poslednji izveštaj Evropske unije o proširenju uzeo u obzir usklađenost Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Srbija, iako je kandidat za članstvo u EU, nije se pridružila zapadnim sankcijama protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu i nastavila je da održava saradnju sa ruskim zvaničnicima, piše RSE.

Ogranak Ruskog istorijskog društva u Srbiji osnovan je 26. oktobra, a predsednik Saveta beogradskog ogranka tog društva je Aleksandar Vulin, proruski orijentisani lider Pokreta socijalista i bivši šef srpske obaveštajne službe, navodi ovaj medij.

Rusko istorijsko društvo, koje je osnovala Ruska akademija nauka i nekoliko državnih medija u toj zemlji, osnovano je i u Srbiji, 26. oktobra 2025. godine.

Vulin je na osnivačkoj skupštini rekao da je Rusko istorijsko društvo tačka okupljanja svih onih koji Srbiju vide kao državu koja će se „bez ikakvih ograda boriti za mirno stvaranje srpskog sveta“ i za to da bude istinski saveznik Rusije i Kine.

Vulin je poznat u javnosti po svojim proruskim stavovima, a u januaru 2024. dobio je odlikovanje od predsednika Rusije Vladimira Putina i Federalne službe bezbednosti, podseća RSE.

Stejt department ga je stavio na listu sankcija polovinom 2023. godine, zbog veza sa Rusijom i navodne korupcije dok je još bio na čelu Bezbednosno-informativne agencije.

Iz Stejt Dipartmenta su odbili da komentarišu za RSE vest o osnivanju Ruskog istorijskog društva u Srbiji.

Rusko istorijsko društvo je udruženje među čijim osnivačima su, pored ostalih, Ruska akademija nauka, ali i ruski državni mediji kao što su RIA Novosti i Interfax.

(Beta)

