EK: Sloboda medija ključni element procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Sloboda medija, koja uključuje zaštitu uredničke nezavisnosti, jedan je od temelja demokratskog društva i ključni je element procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU), koja od vlasti u Beogradu očekuje da stvori podsticajno okruženje za ostvarivanje slobode izražavanja bez prepreka, saopštila je Evropska komisija.

U odgovoru na pismo koje su urednici medija u vlasništvu Junajted medije uputili zvaničnicima EU i međunarodnim novinarskim organizacijama, Evropska komisija je navela da je „podjednako važno da novinari mogu da rade bez ikakvih pretnji nasiljem, bez uznemiravanja i zastrašivanja, kako bi građani imali pristup svim informacijama“, objavila je televizija N1.

„Iako ne možemo da intervenišemo u slučajevima personalnih promena u privatnoj kompaniji, podsećamo da su sloboda medija i pluralizam jedno od suštinskih temelja demokratskog društva i osnovno pravo u EU. To uključuje zaštitu uredničke nezavisnosti, koja je među ključnim principima Akta o slobodi medija u EU kao dela pravnih tekovina EU, sa kojima se od zemalja kandidata očekuje da usklade svoje zakonodavstvo“, navodi se u odgovoru Evropske komisije.

Iz Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo su naveli i da su „zabrinuti zbog pritisaka i napada kojima su neki novinari u Srbiji bili izloženi u kontekstu nedavnih protesta“ i da „očekuju da nadležne vlasti brzo reaguju na sve takve slučajeve i da obezbede efektan sudski postupak kako bi počinioci bili privedeni pravdi“.

„Kao što je komesarka (za proširenje Marta) Kos izjavila, upravo evropski put Srbije nudi rešenja za mnoga pitanja koja su u središtu diskusije u Srbiji, uključujući slobodu medija. Komisija će nastaviti pažljivo da prati ove događaje, takođe u kontekstu pregovora o pristupanju EU, i o tome će izveštavati u okviru Paketa proširenja za 2025. godinu“, dodaje se u odgovoru.

Nakon smene čelnih ljudi u Junajted grupi sredinom juna, urednici medija u vlasništvu Junajted medije uputili su pismo međunarodnoj javnosti, predsednici Evropske komisije Ursuli Fon der Lajen, nadležnim evropskim komesarima, članovima Odbora Evropskog parlamenta za kulturu i obrazovanje, Evropskoj federaciji novinara (EFJ), Reporterima bez granica (RSF), Međunarodnom institutu za štampu (IPI) i Komitetu za zaštitu novinara (CPJ).

U pismu koje je naslovljeno kao Apel za zaštitu nezavisnog novinarstva u Jugoistočnoj Evropi, urednici su naveli da su duboko zabrinuti nedavnom odlukom kompanije Bi-Si Partners, većinskog vlasnika Junajted grupe, da bez javnog obrazloženja smeni osnivača te firme Dragana Šolaka sa mesta predsednika Savetodavnog odbora i Viktoriju Boklag sa pozicije izvršne direktorke.

„Zabrinuti smo da bi iznenadna smena Šolaka i Boklag mogla značiti da je Bi-Si Partners izložen političkom pritisku i da otvara prostor za uređivački uticaj od strane vlada i interesnih grupa koje su neprijateljski nastrojene prema slobodi medija. To bi predstavljalo ozbiljan udarac za jedan od retkih ostrva nezavisnog novinarstva u Jugoistočnoj Evropi“, naveli su urednici.

Oni su tada, između ostalog, pozvali evropske institucije i organizacije za zaštitu novinara da „aktivno prate situaciju i pomognu u očuvanju jednog od poslednjih uporišta slobodnog i profesionalnog novinarstva na Balkanu“.

(Beta)

