Ekološki aktivisti sprečeni da prisustvuju raspravi o Nacrtu Strategije o mineralnim resursima

Ekološki aktivisti sprečeni su danas da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu Strategije o mineralnim resursima koja se održava u Privrednoj komori Srbije.

Ispred PKS jutros se okupilo nekoliko desetina građana, među kojima su predstavnici Ekološkog ustanka i Udruženja „Ne damo Jadar“, koji su nameravali da prisustvuju javnoj raspravi koju je organizovalo Ministarstvo rudarstva i energetike.

Policija i pripadnici obezbeđenja su ih sprečili da uđu u PKS, sa obrazloženjem da nisu na spisku prijavljenih da prisustvuju javnoj raspravi.

Kada je lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta pokušao na silu da uđe obezbeđenje ga je sprečilo, a građani su iskazali nezadovoljstvo povicima da neće dozvoliti da strane kompanije, u saradnji sa ljudima na vlasti, uništavaju Srbiju i njene prirodne resurse.

(Beta)

