Ekološki ustanak nazvao Trampa mafijaškim šefom i intervenciju u Venecueli povezao sa Srbijom

„Ali, Srbija je više puta pokazala da neće mirno gledati da bude bilo čija kolonija profita. Zato je odbrana zemlje, vode i kulture odbrana golog opstanka“, navodi se u saopštenju tog pokreta.
Ekološki ustanak smatra da obrazloženje predsednika SAD Donalda Trampa nakon bombardovanja Venecuele predstavlja „govor mafijaškog šefa koji je umislio da je planeta njegovo dvorište“.
„Raketiranje Karakasa i kidnapovanje legalno izabranog predsednika i njegove porodice je čisto razbojništvo sa ciljem otimanja tuđih resusa (…) Postavlja se pitanje ko je sledeći na spisku za pljačku i otimačinu ‘Milosrdnog anđela’ Donalda Trampa“, ocenio je taj pokret.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com