Ekološki ustanak nazvao Trampa mafijaškim šefom i intervenciju u Venecueli povezao sa Srbijom

Pokret Ekološki ustanak ocenio je danas da su SAD vojnom intervencijom svrgle predsednika Venecuele Nikolasa Madura zbog resursa koje ima ta zemlja, pre svega nafte, kao i da su „na meti“ i prirodna i kulturna dobra u Srbiji.

„Ali, Srbija je više puta pokazala da neće mirno gledati da bude bilo čija kolonija profita. Zato je odbrana zemlje, vode i kulture odbrana golog opstanka“, navodi se u saopštenju tog pokreta.

Ekološki ustanak smatra da obrazloženje predsednika SAD Donalda Trampa nakon bombardovanja Venecuele predstavlja „govor mafijaškog šefa koji je umislio da je planeta njegovo dvorište“.

„Raketiranje Karakasa i kidnapovanje legalno izabranog predsednika i njegove porodice je čisto razbojništvo sa ciljem otimanja tuđih resusa (…) Postavlja se pitanje ko je sledeći na spisku za pljačku i otimačinu ‘Milosrdnog anđela’ Donalda Trampa“, ocenio je taj pokret.

(Beta)

