Ekološki ustanak podneo Skupštini Srbije zahtev za razrešenje predsednika Ustavnog suda

Ekološki ustanak je danas zatražio od Odbora Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo da pokrene postupak razrešenja nedavno izabranog predsednika Ustavnog suda Srbije Vladana Petrova, zbog političkog delovanja u korist vlasti.

U zahtevu kojeg je podnela poslanica Danijela Nestorović, piše da je Petrov istupima u medijima prekršio ustavnu zabranu političkog delovanja sudija i narušio dostojanstvo funkcije koju obavlja.

U predlogu zaključka tog opozicionog pokreta se predlaže Skupštini da podnese zahtev Ustavnom sudu da sprovede postupak i utvrdi da li su ispunjeni uslovi za razrešenje njegovog predsednika Petrova.

Od Skupštine se traži i da pozove predsednika Republike, ovlašćenog da predlaže kandidata za predsednika Ustavnog suda, „da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima pokrene formalni postupak razrešenja pred Ustavnim sudom“.

Ekološki ustanak je kao razloge za tu inicijativu naveo „političku pristrasnost i zagovaranje progona neistomišljenika“, navodeći da je Petrov „javno izjavio da bi sudije koje se ‘deklarišu protivnici aktuelne vlasti’ trebalo sankcionisati razrešenjem“.

„Takva izjava direktno ugrožava sudijsku nezavisnost i suprotna je ulozi Ustavnog suda kao zaštitnika ustavnosti, a ne političkog poretka“, piše u saopštenju.

Navedena je i povreda Kodeksa profesionalne etike, da je Petrov javno hvalio poslanike vladajuće stranke prilikom razmatranja zakonskih procedura čime je kompromitovao nepristrasnost Suda u budućim postupcima ocene ustavnosti zakona koje ti isti poslanici predlažu.

„S obzirom da Član 20. Zakona o Ustavnom sudu propisuje da se sudija razrešava ako ‘postane član političke stranke, povredi zabranu sukoba interesa počini delo koje ga čini nedostojnim’, smatramo da kontinuirano javno svrstavanje uz izvršnu vlast i pozivanje na sankcionisanje kolega zbog njihovog mišljenja ispunjava uslov ‘nedostojnosti’ za vršenje funkcije predsednika najvišeg suda u državi“, piše Ekološki ustanak.

(Beta)

