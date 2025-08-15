Ekološki ustanak: Podrška poslaniku SSP-a Peđi Mitroviću, građani da se ujedine

Ekološki ustanak osudio je danas napad na poslanika stranke slobode i pravde (SSP) Peđu Mitrovića na protestu i pozvali građane na sveopšte ujedinjenje.

„Dugogodišnje nasilje nad ljudima, pravom i pravdom, koje sprovodi vlast, sa kulminacijom u novosadskoj tragediji, sprovodi se i dalje, stvaranjem slike da su ljudski životi i zdravlje najjeftiniji“, saopštili su iz Ekološkog ustanka.

Stranka slobode i pravde objavila je na društvenoj mreži Iks da je njen poslanik Peđa Mitrović pretučen na protestu u Beogradu.

„Poslaniku Stranke slobode i pravde Peđi Mitroviću razbijena je glava od strane batinaša Srpske napredne stranke. Udaren je šipkom u glavu i nekoliko puta po telu. Trenutno je na putu za bolnicu“, objavio je SSP.

(Beta)

