Ekološki ustanak pozvao opoziciju, studente i udruženja na dogovor oko referenduma za Generalštab

Pokret Ekološki ustanak pozvao je danas širu društvenu zajednicu, kolege iz opozicije, studente u blokadi i strukovna udruženja da sednu za sto i dogovore se o pokretanju građanskog referenduma na kojem bi Beograđani doneli odluku o budućnosti zgrade Generalštaba, navodeći da je za tako nešto potrebno više od 150.000 potpisa građana.

„Ljudi, dajte da se organizujemo da ova inicijativa zaživi. Za ovu inicijativu nam treba 10 odsto potpisa iz biračkog spiska – preko 150.000 potpisa nam treba da bi sproveli ovu inicijativu. Dajte da se svi organizujemo, radi se o obimnom poslu, ali jedino združeni možemo da pobedimo ovo zlo. Ukoliko svako nastavi da vuče na svoju stranu, nestaće sve“, rekla je novinarima u Skupštini poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović.

Dodala je da taj pokret upućuje apel Beograđanima zato što želi jedinstvo, koje bi trebalo da pokaže i svaki drugi grad, i potpisima odluče kako će njihov grad izgledati.

Nestorović je navela da nije još uvek opredeljeno pitanje za taj referendum, već da je ovo inicijalni potez kojim se pozivaju sve grupacije da zajedno sednu za sto, formulišu referendumsko pitanje i organizuju se po gradu kako bi se skupili potpisi.

„Ovo nije pojedinačni potez Ekološkog ustanka. Mi pozivamo na jedinstvo kako bi se pokrenula narodna inicijativa, jer se radi o obimnom poslu, ne od 30.000 potpisa, nego pet puta više. Treba nam mnogo više ljudi, a time bi motivisali građane da sami donose odluke o svom gradu“, kazala je ona.

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta kazao je da taj referendum vidi kao povod za okupljanje na ulici, gde vidi mnoge sadržaje – od kulturnih, preko performansa i inicijativa koje će okupiti grđane.

„Ja to jedinstvo još uvek ne vidim, zato referendum kao način da se okupimo, kao način da demokratski rešimo ovaj problem. O tome da li će se graditi nešto na toj lokaciji u centru grada treba da se pitaju pre svega Beograđani, ljudi koji žive u ovom gradu“, rekao je Jovanović.

Dodao je da to treba da važi za svako selo „gde su se nameračili da ljudima guraju reke u cevi“.

„Mi živimo u zemlji gde to ne važi, ali vrlo brzo dolazi vreme kada će pre nego što bilo kome padne na pamet da nešto gradi, ruši, ili otima – morati da pitaju lokalnu zajednicu“, kazao je Jovanović.

Poslanica Danijela Nestorović osvrnula se i na današnju sednicu skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na kojoj će biti predlog autentičnog tumačenja „leks specijalisa“ o Generalštabu, navodeći da je to „skandalozno, grubo kršenje ustava i sitema podele vlasti“.

„Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ćemo imati predlog autentičnog tumačenja zakona koji je pre samo desetak dana usvojen u Skupštini na potpuno protivzakonit način kojim se krši Ustav jer se tim autentičnim tumačenjem se menja pravno dejstvo zakona koji je već usvojen. To se nikada nije desilo u Srbiji“, kazala je Nestorović.

Ustavni sud se, kako je dodala, dok je radio, oglašavao i govorio da je tako nešto protivustavno.

„Mi sada imamo na delu jednu grupu kriminalaca koja pokušava na nezakonit način da proširi parcele na kojima će se zidati ovaj skandalozni objekat, da stavi neku spomen-pločicu na kojoj će pisati da su tu bile žrtve, pa čak ni to spomen-obeležje neće biti pod zaštitom kao spomenik kulture“, dodala je ona.

Kompletna kulturno-istorijska celina se tim autentičnim tumačenjem, prema njenim rečima, stavlja kao „potpuno slobodno gradsko građevinsko zemljište, obuhvata više ulica nego što je bilo predviđeno prvobitnim zakonom“.

„Tu će bukvalno moći da se zida štagod. Pritom, ova parcela se poklanja. Nemojte da nasedate na tu priču da se ovo nekome daje uz ili bez naknade, kako će se prihodovati milijarde evra, jer će nakon samo osam godina američka firma, ili bilo koja druga, imati pravo da traži vlasništvo nad tim parcelama“, rekla je Nestorović.

(Beta)

